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Нужны ли миротворцы ОДКБ?

28.02.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 83 0
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Флаг ОДКБ. Архивное фото
Флаг ОДКБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В начале февраля состоялась пресс-конференция заместителя Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова. В ходе дискуссии в очередной раз были подведены итоги деятельности Организации в 2017 году и рассмотрены наиболее актуальные вопросы. Особое внимание было уделено адаптации миротворческого потенциала ОДКБ к решению задач в составе миссий ООН.


По мнению руководства военно-политического союза, тесное сотрудничество с международными организациями в сфере безопасности, в частности, участие ОДКБ в миротворческих миссиях по линии ООН, обеспечат Организации завоевание авторитета на мировой арене.


Мягко говоря, странный способ добиться международного признания, но больше всеготудивляет то, с каким рвением представители ОДКБ подошли к подготовке к участию в миротворческих миссиях. Всего за один год (!) по «заказу» ООН страны Договора практически завершили создание полицейского контингента миротворческих сил. По словам Валерия Семерикова,в кратчайшие сроки была проведена подготовительная работа, и в этом году осталось лишь принять нормативный документ, который узаконил бы создание такого подразделения. Как отметил заместитель генсека ОДКБ, наши миротворческие силы отвечают основным требованиям и стандартам ООН, как по структуре, так и по уровню готовности.


Следует заметить, что, по словам самого Семерикова, об участии оснащенного, подготовленного в кратчайшие сроки миротворческого контингента Организации речи не идет. И подымать этот вопрос можно будет не раньше чем через десять лет! Во-первых, для участия миротворцев ОДКБ в миссиях ООН нет достаточных правовых оснований. Во-вторых, и сами представители ООН пока не видят возможных вариантов их использования.


В то же время подразделения КСОР, на которые возложены основные задачи по оперативному реагированию на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ, до сих пор не оснащены совместимыми образцами вооружения и военной техники. Напомним, Коллективные силы были созданы еще в 2009 году.


Схожая ситуация обстоит и с силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона, которые были сформированы в 2001 году.Там также до сих пор не завершена программа по оснащению современными и совместимыми образцами вооружения и военной техники.


Иными словами, ОДКБ в состоянии изыскать средства на создание в короткий срок миротворческого подразделения, с целью повышения статуса Организации на мировой арене, правда,которое еще лет десять не будет задействовано, но возможностей и финансов на перевооружение коллективных сил для обеспечения своей же безопасности – нет. О каком статусе на мировой арене может идти речь, когда под сомнением способность военного союза защитить себя?!


Как отметил Президент Беларуси, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. И это очень больно может аукнуться.


За все 25 лет своего существования ОДКБ не принимала участие ни в одном военном конфликте. Данная безучастность никак не связана с «безоблачным небом» над головой. Скорее это очередное подтверждение аморфности и неспособности к реальным практическим действиям. Достаточно вспомнить весну 2010 года, когда на территории Киргизии – одного из членов Организации вспыхнули массовые беспорядки, практически вылившиеся в революцию. Также не добавляют ОДКБ авторитета сохраняющаяся ситуация в Центральной Азии, Нагорном Карабахе и Северном Кавказе.


В целом, реагирование ОДКБ на существующие вызовы и угрозы сводится к ежегодным запоздалым официальным заявлениям государств-членов «О ситуации в том или ином регионе».


Стоит полагать, что именно поэтому ведущие мировые державы и организации не рассматривают ОДКБ как реальную силу, способную оказать влияние на процессы, происходящие как в зоне ее ответственности, так и вне.


Тем не менее, несмотря на застой, аморфность и политизированность Организации, выход есть. И он заключается, в первую очередь, в реальном практическом усилении коллективных силоперативного реагирования – оснащение современными и совместимыми образцами вооружения и военной техники, интенсификация совместных военных учений, создание совместных военных баз на ротационной основе.


Не менее важно осознание военно-политическом руководством всех государств-членов того факта, что только практическая реализация программ позволит Организации самостоятельно обеспечивать военную безопасность своих членов, а также претендовать на участие в поддержании мира и порядка в других регионах.


Кроме того, необходимо объективно подойти к оценке существующих в регионе ответственности вызовов и угроз.


Сергей Острына
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Киргизия
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