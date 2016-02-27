Прибытие пусковых установок "Ярс" в Москву попало на видео



Комплекс "Ярс".

Источник: rg.ru Комплекс "Ярс".Источник: rg.ru

Минобороны России опубликовало видео прибытия в Москву пусковых установок баллистических ракет "Ярс".

Боевая техника приехала в столицу из Ивановской области для участия в параде 9 мая на Красной площади. 26 февраля три пусковые установки и машина технической поддержки отправились в 400-километровый марш из Тейковской ракетной дивизии РВСН. В дороге их сопровождали экипажи военной и гражданской автоинспекции.

На МКАД колонна сделала остановку для освящения техники, затем огромные пусковые установки в праздничной раскраске, с нанесенными на борта гвардейскими лентами проследовали на полигон Алабино, где будут тренироваться парадные расчеты.

Тейковская дивизия принимает участие в парадах на Красной площади с 2008 года. Это соединение первым в РВСН перевооружено на баллистические ракеты нового поколения "Тополь-М" и "Ярс".

Антон Валагин (Иваново)