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Прибытие пусковых установок "Ярс" в Москву попало на видео

28.02.2018 Российская газета 66 0
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Комплекс "Ярс"
Комплекс "Ярс".
Источник: rg.ru

Минобороны России опубликовало видео прибытия в Москву пусковых установок баллистических ракет "Ярс".

Боевая техника приехала в столицу из Ивановской области для участия в параде 9 мая на Красной площади. 26 февраля три пусковые установки и машина технической поддержки отправились в 400-километровый марш из Тейковской ракетной дивизии РВСН. В дороге их сопровождали экипажи военной и гражданской автоинспекции.



На МКАД колонна сделала остановку для освящения техники, затем огромные пусковые установки в праздничной раскраске, с нанесенными на борта гвардейскими лентами проследовали на полигон Алабино, где будут тренироваться парадные расчеты.

Тейковская дивизия принимает участие в парадах на Красной площади с 2008 года. Это соединение первым в РВСН перевооружено на баллистические ракеты нового поколения "Тополь-М" и "Ярс".


Антон Валагин (Иваново)
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ

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