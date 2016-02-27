Какими видами оружия обеспечит армию новая госпрограмма



Боевая авиация России.

Источник: РИА Новости Боевая авиация России.Источник: РИА Новости

Президентом России подписана госпрограмма вооружений на период с 2018 по 2027 год. Она накладывается на госпрограмму вооружений, которая должна быть реализована до 2020 года, и имеет ряд существенных особенностей.

Основные ее параметры не оглашаются, да и само подписание никак прессой не афишировалось. Однако вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонно-промышленный блок, в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что "документ подписан президентом". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил - госпрограмма вооружений "была подписана фактически еще до наступления нового года", добавив, что "это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать".

Повышенные меры секретности и то, что подписание было отложено более чем на год, объяснимы.

Известно, что новую госпрограмму вооружений должны были утвердить еще в 2016 году. Но в 2014 году произошли всем известные события на Украине, осложнились отношения с Западом, на нашу страну наложили различные ограничительные санкции. К тому же продолжил развиваться мировой экономический кризис, сопровождавшийся валютными скачками, что затруднило макроэкономические прогнозы. Вдобавок Вооруженные силы России стали активно помогать сирийскому правительству бороться с различными террористическими группировками, что отвлекло весомую часть оборонного бюджета. Все это привело к серьезным корректировкам уже сверстанной госпрограммы вооружений.

На реализацию принятой госпрограммы вооружений выделяется 20 трлн рублей, 19 из них - на закупку военной техники

Необходимо было решить вопрос с импортозамещением, пересмотреть приоритеты в предполагаемых закупках вооружений в связи с новыми угрозами и с учетом опыта боевых действий в Сирии.

Теперь госпрограмма 2018-2027 полностью отвечает задачам максимального укрепления обороноспособности страны в сложившихся внешнеполитических и экономических условиях.

На реализацию принятой госпрограммы вооружений выделяется 20 трлн рублей, из которых 19 пойдут на закупки, ремонт и разработку вооружения и военной техники. Впервые в программу включены расходы - около 1 трлн рублей на строительство инфраструктуры для новейшей техники, поступающей в войска.

Замминистра обороны Юрий Борисов в одном из недавних выступлений сказал о том, что "будущий программный период будет характеризоваться внедрением принципиально новых видов и систем оружия. Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025-2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы".

По мнению экспертов, ускорятся работы по новейшему тяжелому ракетному комплексу "Сармат" и мобильному ракетному комплексу РС-26 "Рубеж" - развитию проекта РС-24 "Ярс". Воздушно-космические силы получат зенитно-ракетную систему С-500, способную работать как мобильная противоракетная установка. Должны завершиться работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон".

Произойдет практически полное обновление бронетанкового парка армии. На вооружение поступит техника, созданная на базе платформ "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", а также глубоко модернизированные Т-90СМ и Т-80БВМ. Сухопутные войска получат боевые машины огневой поддержки типа "Терминатор", пока еще аналогов в мире не имеющих.

ВКС начнут получать истребители пятого поколения Су-57. Увеличится закупка хорошо показавших себя в условиях Сирии Су-34, Су-35 и полностью обновленных штурмовиков Су-25. Будет ускорено создание перспективного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

По словам начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, "боевая работа в Сирии доказала, что российское вооружение и техника - одни из лучших в мире, они отличаются простотой в эксплуатации, надежностью и более высокими по сравнению с зарубежными аналогами боевыми возможностями".

В Сирии хорошо проявили себя роботизированные комплексы разминирования, поэтому начнется их массовое производство. Также войска получат новую тяжелую огнеметную систему "Тосочка", которая дополнит хорошо известные "Буратино" и "Солнцепек", показавшие себя и в Сирии, и в Ираке.

Увеличатся закупки экипировки "Ратник" новых поколений. По словам гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева, ее оснастят специальными устройствами, позволяющими обмениваться информацией как между воинами конкретного подразделения, так и с различными робототехническими комплексами. Планируется создать единое боевое информационное поле.

Даже простое перечисление новинок и ноу-хау, которые планируется реализовать в рамках госпрограммы вооружений 2018-2027, займет много места. К 2021 году только ядерные силы должны быть переоснащены новыми вооружениями на 90 процентов. А во всех Вооруженных силах доля современных вооружений и военной техники достигнет 70 процентов.

Оборонка увеличит долю выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Как сообщалось, в 2025 году она достигнет 30 процентов, а к 2030 году - 50 процентов.

Сергей Птичкин