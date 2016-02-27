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Иран приступает к разработке корабельного атомного реактора

28.02.2018 Военное обозрение 77 0
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Иранская промышленность в ближайшее время приступит к проектированию корабельного атомного реактора, пишет Defence Talk. Власти ближневосточного государства уже уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по разработке реакторов, которые могут быть установлены на надводные и подводные корабли.

Подводная лодка "Тарек" проекта 877ЭКМ ВМС Ирана

warisboring.com

С конца 1980-х годов в Иране действует обновленная ядерная программа по созданию полной цепочки ядерного цикла — от предприятий по переработке и обогащению топлива до атомных электростанций. В настоящее время Иран располагает восемью ядерными объектами, включая атомную электростанцию в Бушере и завод по обогащению топлива в Фордо.

В 2015 году Иран и страны так называемой "шестерки" подписали соглашение о контроле за иранской ядерной программой в обмен на постепенную отмену международных санкций в отношении Тегерана. Договор, в частности, предусматривает допуск специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты и запрет на производство высокообогащенного урана.

Уведомление о намерении разработать корабельный атомный реактор Иран направил в МАГАТЭ еще в январе текущего года, однако сведения об этом агентство раскрыло только сейчас. В агентстве заявили, что этой разработкой Иран не нарушает договора 2015 года. В соответствии с международными правилами до середины мая 2018 года Иран должен раскрыть подробности о перспективном проекте реактора, передает научный портал "N+1".
27.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Иран
Проекты
877 Палтус
Ядерный щит
ЯЭУ

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