Иран приступает к разработке корабельного атомного реактора
|
|
Иранская промышленность в ближайшее время приступит к проектированию корабельного атомного реактора, пишет Defence Talk. Власти ближневосточного государства уже уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по разработке реакторов, которые могут быть установлены на надводные и подводные корабли.
Подводная лодка "Тарек" проекта 877ЭКМ ВМС Ирана
warisboring.com
С конца 1980-х годов в Иране действует обновленная ядерная программа по созданию полной цепочки ядерного цикла — от предприятий по переработке и обогащению топлива до атомных электростанций. В настоящее время Иран располагает восемью ядерными объектами, включая атомную электростанцию в Бушере и завод по обогащению топлива в Фордо.
В 2015 году Иран и страны так называемой "шестерки" подписали соглашение о контроле за иранской ядерной программой в обмен на постепенную отмену международных санкций в отношении Тегерана. Договор, в частности, предусматривает допуск специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты и запрет на производство высокообогащенного урана.
Уведомление о намерении разработать корабельный атомный реактор Иран направил в МАГАТЭ еще в январе текущего года, однако сведения об этом агентство раскрыло только сейчас. В агентстве заявили, что этой разработкой Иран не нарушает договора 2015 года. В соответствии с международными правилами до середины мая 2018 года Иран должен раскрыть подробности о перспективном проекте реактора, передает научный портал "N+1".
|
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.11.2017 Главком ВМС Индии посетил французскую верфь
31.07.2017 Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ России
17.07.2017 Подводный дефицит
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
14.02.2017 Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
12.09.2016 Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
10.08.2016 Бог глубин и его «Рубин»
24.03.2016 Россия засекретила экспорт на $56 млрд