Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Самый длиннокрылый самолет испытали с полностью собранным планером

28.02.2018 Военное обозрение 71 0
0
Понравилась новость?
 0

Американская компания Stratolaunch Systems провела испытания прототипа самолета Stratolaunch с полностью собранным планером. Об этом в своем твиттере написал основатель компании и сооснователь Microsoft Пол Аллен. По его словам, полностью собранный самолет с самым большим в мире размахом крыла 24-25 февраля 2018 года выполнил серию пробежек по взлетно-посадочной полосе.

Stratolaunch Systems

Самолет Stratolaunch начал выполнять пробежки в декабре прошлого года. До сих пор в планере самолета отсутствовали некоторые элементы, включая передние кромки крыла в районе крепления двигателей. На стадии предполетных испытаний это допустимо особенно на стадии первого прототипа. Самолет с полностью собранным планером во время пробежек в феврале текущего года развил скорость в 40 узлов (74 километра в час).

Stratolaunch выполнен по двухфюзеляжной схеме. Размах его крыла составляет 117,3 метра. Длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу — 589,7 тонны. Для взлета Stratolaunch необходима полоса длиной 3,7 километра.

Перспективный самолет будет использоваться в качестве платформы воздушного старта — с него в воздухе будут запускаться небольшие ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны.

Согласно действующим планам Stratolaunch Systems, первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году. Он запустит крылатую ракету-носитель Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны. Какую полезную нагрузку будет нести ракета, пока неизвестно. В целом, Stratolaunch может обеспечить одновременный запуск трех ракет типа Pegasus, передает научный портал "N+1".
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Pegasus РН
Stratolaunch
Су-22
Проекты
Воздушный старт
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 01:57
  • 1
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
  • 28.02 01:30
  • 1
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 28.02 00:47
  • 55
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 27.02 23:41
  • 70
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 27.02 23:14
  • 2
Обновленный Су-35 может стать одним из лучших истребителей в мире
  • 27.02 23:08
  • 2
Минобороны внедрило в войска новые типы мишеней на основе опыта в Сирии
  • 27.02 22:59
  • 16
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 27.02 22:52
  • 3
На Нижегородском машиностроительном заводе начали производить зенитные системы С-500
  • 27.02 22:32
  • 40
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 27.02 22:24
  • 23
Попытка быстро обновить старые советские корабли провалилась
  • 27.02 22:14
  • 2
Израиль потерял в Сирии истребитель из-за ошибки пилота
  • 27.02 21:45
  • 24
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 27.02 20:41
  • 3
Решилась судьба четырех фрегатов пр. 11356
  • 27.02 20:37
  • 1
Су-57 в Сирии: проверка боем
  • 27.02 19:51
  • 1314
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы