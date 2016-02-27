В Италии будет создан учебный центр Predator’ов
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БЛА Predator.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – 25 февраля компания CAE объявила о принятии ВВС Италии тренажера беспилотника Predator на базе Амендола, сообщает airrecognition.com 26 февраля.
Симулятор был разработан совместными усилиями CAE и General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI). В течение следующих нескольких месяцев учебный вариант Predator B/MQ-9 будет проходить приемочные испытания. После принятия на вооружение этот симулятор будет самым современным, который когда-либо разрабатывался для этого семейства БЛА.
"Развитие учебного Predator для итальянских ВВС представляет собой новый уровень возможностей в использовании методов синтетического обучения операторов дистанционно управляемых беспилотников. Мы задействовали наш десятилетний опыт разработки самых совершенных летных симуляторов для коммерческих и военных самолетов, и применили эти же технологии для Predator, чтобы операторы могли проводить всю подготовку в тренажере, не требуя реальный БЛА", говорит президент группы Defense & Security, CAE Джин Кобалатистто.
"Мы нуждаемся в высококвалифицированных и хорошо подготовленных бригадах Predator, чтобы полностью использовать свои возможности, и наша новая высокоточная система обучения позволит нам использовать безопасную и экономически эффективную виртуальную среду для лучшей подготовки летных экипажей Predator для оперативных миссий. Мы с нетерпением ждем возможности тренироваться, поскольку создаем в Италии сверхсовременный беспилотный центр", говорит представитель итальянского авиационного персонала.
"GA-ASI рада сотрудничать с CAE в разработке продвинутого симулятора для Predator. Тренажер поможет ВВС Италии продолжить подготовку высококвалифицированных и хорошо подготовленных летных экипажей, которые готовы использовать проверенную систему Predator", заявил президент Aircraft Systems, GA-ASI Дэвид Р. Александр.
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27.02.2018
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