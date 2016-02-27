Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Италии будет создан учебный центр Predator’ов

28.02.2018 Военный паритет 56 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА Predator
БЛА Predator.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – 25 февраля компания CAE объявила о принятии ВВС Италии тренажера беспилотника Predator на базе Амендола, сообщает airrecognition.com 26 февраля.

Симулятор был разработан совместными усилиями CAE и General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI). В течение следующих нескольких месяцев учебный вариант Predator B/MQ-9 будет проходить приемочные испытания. После принятия на вооружение этот симулятор будет самым современным, который когда-либо разрабатывался для этого семейства БЛА.

"Развитие учебного Predator для итальянских ВВС представляет собой новый уровень возможностей в использовании методов синтетического обучения операторов дистанционно управляемых беспилотников. Мы задействовали наш десятилетний опыт разработки самых совершенных летных симуляторов для коммерческих и военных самолетов, и применили эти же технологии для Predator, чтобы операторы могли проводить всю подготовку в тренажере, не требуя реальный БЛА", говорит президент группы Defense & Security, CAE Джин Кобалатистто.

"Мы нуждаемся в высококвалифицированных и хорошо подготовленных бригадах Predator, чтобы полностью использовать свои возможности, и наша новая высокоточная система обучения позволит нам использовать безопасную и экономически эффективную виртуальную среду для лучшей подготовки летных экипажей Predator для оперативных миссий. Мы с нетерпением ждем возможности тренироваться, поскольку создаем в Италии сверхсовременный беспилотный центр", говорит представитель итальянского авиационного персонала.

"GA-ASI рада сотрудничать с CAE в разработке продвинутого симулятора для Predator. Тренажер поможет ВВС Италии продолжить подготовку высококвалифицированных и хорошо подготовленных летных экипажей, которые готовы использовать проверенную систему Predator", заявил президент Aircraft Systems, GA-ASI Дэвид Р. Александр.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
MQ-1 Predator
Компании
CAE
General Atomics
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 01:57
  • 1
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
  • 28.02 01:30
  • 1
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 28.02 00:47
  • 55
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 27.02 23:41
  • 70
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 27.02 23:14
  • 2
Обновленный Су-35 может стать одним из лучших истребителей в мире
  • 27.02 23:08
  • 2
Минобороны внедрило в войска новые типы мишеней на основе опыта в Сирии
  • 27.02 22:59
  • 16
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 27.02 22:52
  • 3
На Нижегородском машиностроительном заводе начали производить зенитные системы С-500
  • 27.02 22:32
  • 40
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 27.02 22:24
  • 23
Попытка быстро обновить старые советские корабли провалилась
  • 27.02 22:14
  • 2
Израиль потерял в Сирии истребитель из-за ошибки пилота
  • 27.02 21:45
  • 24
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 27.02 20:41
  • 3
Решилась судьба четырех фрегатов пр. 11356
  • 27.02 20:37
  • 1
Су-57 в Сирии: проверка боем
  • 27.02 19:51
  • 1314
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы