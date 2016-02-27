Вертолеты UH-1H пройдут ремоторизацию
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Вертолет UH-1H.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – Компания Pratt & Whitney Canada (P & WC) будет поставлять двигатели PT6C-67D для программы конверсии силовой установки многоцелевого вертолета UH-1H, сообщает airrecognition.com 26 февраля. Работы будут проводиться вместе с компанией TEMSCO Helicopters, Inc., of Alaska.
"Семейство двигателей серии PT6C известно во всей отрасли как одна из самых надежных силовых установок для вертолетов. Мы разработали прочные рабочие отношения с компанией TEMSCO, и мы предоставим все ресурсы P&WC в распоряжение операторов UH-1H, которые выбирают конверсию двигателя", говорит Ирен Макрис, вице-президент по маркетингу P & WC.
Двигатель PT6C-67D имеет на 20% больше мощность на режиме взлета, 25% максимальной непрерывной мощности, вертолет имеет на 25% больше дальности и сокращенный на 25% расход топлива. Двигатель оснащен электронной системой управления (Electronic Engine Control – EEC) для быстрого и точного управления винтами с гидромеханическим резервным устройством, которые обеспечивают безопасное управление двигателем и простоту эксплуатации вертолета.
"Компания P&WC поставила более 100 тыс двигателей, налетавших в общей сложности более 830 миллионов часов, что является одним из самых надежных показателей безопасности в отрасли. Надежность двигателя всегда критически важна для одномоторных летательных аппаратов, в этом отношении двигатель PT6 имеет впечатляющий рекорд надежности. Еще одно важное преимущество двигателя PT6C-67D заключается в том, что он имеет приблизительно на 35% меньшие прямые расходы на обслуживание из-за его высокой надежности и легкодоступной коммерческой поддержки запчастями. Операторы двигателя будут поддерживаться через глобальную сервисную сеть P&WC по принципу круглосуточной технической поддержки (24/7 CFirst), сеть представителей полевой поддержки и всемирную сеть центров распределения запчастей. PT6C- 67D - идеальный конверсионный двигатель для вертолета UH-1H", говорит Макрис.
Двигатель имеет заводскую гарантию 1500 часов (четыре года эксплуатации). Интервалы технического обслуживания устанавливаются в 2000 часов для проверки горячей секции и 4000 для капитального ремонта. Двигатель PT6C-67D сертифицирован министерством транспорта Канады (Transport Canada) и подтвержден Федеральным авиационным агентством США (FAA).
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27.02.2018
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