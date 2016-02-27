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США обеспечат дальнейшую эксплуатацию шведских С-130

28.02.2018 Военный паритет 56 0
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Самолет Lockheed Martin C-130
Самолет Lockheed Martin C-130 ВС Швеции.
Источник: airrecognition.com

"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – Американская компания Marshall Aerospace and Defense Group получила контракт от Администрации закупок министерства обороны Швеции на техническую поддержку самолетов Lockheed Martin C-130 (шесть транспортных и один заправщик), сообщает airrecognition.com 26 февраля.

Обновление этого долгосрочного контракта гарантирует, что Marshall продолжит оказывать поддержку шведским C-130H до конца 2021 года с возможностью продления контракта.

Сегодня именно С-130 (шведское обозначение ТР-84) являются единственным типом транспортных самолетов ВВС Швеции. Самолеты были куплены у США в 1960-х годах и были модернизированы несколько раз. К 2020 году нынешняя версия не сможет летать из-за новых ограничений на гражданское воздушное пространство. Администрации закупок министерства обороны Швеции было поручено обновить самолет, чтобы они могли оставаться на службе до 2030 года. Планируется также купить новые самолеты к 2024 году для замены нынешнего парка.

С 1974 года компания "Маршалл" ведет техническое обслуживание C-130H вооруженных сил Швеции. Алистер Макфи, генеральный директор Marshall Aerospace and Defense Group, прокомментировал контракт так: "Мы гордимся тем, что выиграли этот контракт для поддержки шведского парка самолетов C-130. Мы поддерживали шведские ВВС на протяжении более четырех десятилетий, что само по себе невероятно, и я с нетерпением жду таких же результатов в будущем".

Руперт Дикс, управляющий директор Military Aerospace, Marshall Aerospace and Defense Group, заявил: "Шведские ВВС более 40 лет доверяют нам обслуживание C-130, и этот новый контракт еще раз демонстрирует высокое качество нашего сервиса для клиентов".
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год

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