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Транспортные самолеты как бомбардировщики

28.02.2018 Военный паритет 73 0
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Ил-76МД
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД.
Источник: Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ

"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – Воздушно-космические силы РФ продолжают тестировать военно-транспортные самолеты Ил-76МД ("Candid" в системе обозначений НАТО) по сбросу бомб. На этот раз бомбометание было выполнено в Тверской области России, сообщает airrecognition.com со ссылкой министерство обороны РФ (26 февраля).

"Пилоты военно-транспортной авиации сбрасывали светящиеся бомбы для расчистки поля для сброса парашютистов, а также стреляли из бортовых пушек по наземным целям, в том числе легкобронированным", говорится в сообщении военного ведомства.

Полеты выполнялись на высоте 400-600 метров со скоростью более 500 км/ч при низких температурах наружного воздуха, участвовали самолеты, дислоцированные на базах в Тверской, Псковской, Ростовской и Оренбургской областях. К учениям широко привлекались молодые летчики, окончившие обучение в авиаучилищах в в 2015-2016 годах. В общей сложности было привлечено более 10 самолетов Ил-76МД. Каждый экипаж совершил, по крайней мере, три полета.

Сброс бомб с транспортных самолетов не новая идея и не российская монополия: например, американские штурмовые самолеты AC-130 были довольно успешными при использовании в качестве платформ непосредственной авиационной поддержки наземных войск (CAS - Close Air Support). Военно-воздушные силы США также использовали транспортные самолеты для сброса гигантских бомб GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast, также известного как "Мать всех бомб"). Они были сброшены с самолетов C-130 Hercules, в основном таких вариантов как MC-130E Combat Talon I и MC-130H Combat Talon II. По некоторым сообщениям, самолеты типа C-17 Globemasters также способны доставлять к цели такого рода бомбы.

Ил-76 изначально был создан в 1967 году как гражданский транспортный самолет для замены Ан-12, предназначен для доставки тяжелой техники в отдаленные районы с плохой дорожной инфраструктурой. Военные версии Ил-76 широко использовались в Европе, Азии и Африке, имеются версии самолетов-дозаправщиков и воздушных командных пунктов.

Однако считается, что использование транспортных самолетов как бомбардировщиков и самолетов огневой поддержки в районах с сильной ПВО является "почти самоубийством".
27.02.2018
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принадлежат Военный паритет
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США
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C-130
C-17
MOAB
Ан-12
Ил-76
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