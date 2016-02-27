ВМС Индии получают британскую систему спасения подводников



Глубоководное аварийно-спасательное транспортное средство DSAR-650L DSRV.

Источник: militaryparitet.com Глубоководное аварийно-спасательное транспортное средство DSAR-650L DSRV.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – Британская подводная инженерная/сервисная группа JFD завершила сборку и интеграцию первой из двух новых систем спасения подводных лодок для индийского военно-морского флота (IN), сообщает janes.com 25 февраля.

Официальная церемония, посвященная завершению интеграции, состоялась 23 февраля возле предприятия компании в Глазго.

В марте 2016 года JFD заключила контракт на сумму 193 млн ф.ст. (270 млн долл США) для поставки и интеграции двух подводных систем спасения для индийского флота. Каждая система включает в себя глубоководное аварийно-спасательное транспортное средство DSAR-650L (DSRV), оборудование для спуска на воду и поднятия на борт (LARS), систему передачи под давлением (TUP), дистанционно управляемое транспортное средство интерференции SMD Atom, буксируемое устройство EdgeTech 4200 sidecan, а также оборудование для логистики и поддержки, необходимое для функционирования системы.

JFD описывает новую систему спасения как технику "третьего поколения". "Эта модульная система может работать на глубине до 650 м. Кроме того, гипербарический раздел интегрирован в саму систему, раньше он был отдельным. Старое решение не способствовало быстрому перемещению спасателей из лодки в гипербарическую систему, что затягивало процесс спасения", заявили изданию Jane’s.