KC-46 может выдержать воздействие электромагнитных импульсов



Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.

Источник: Boeing Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.Источник: Boeing

"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – ВВС США продолжают испытания нового самолета-заправщика КС-46, сообщает Defense News 23 февраля.

Отмечается, что не все бортовые системы самолета прошли испытания на воздействие электромагнитными импульсами, которых, например, генерируют радары. Цель испытаний состояла в том, чтобы проверить, может ли самолет безопасно летать в таких условиях.

Испытания показали, что система управления самолетом и системы заправки топливом могут противостоять электромагнитному импульсу мощностью 6 децибелов, но некоторые системы были деинсталлированы или дезактивированы до следующего тестирования.

"Конфигурация KC-46A, используемая для тестирования данного вида, была предназначена для проверки функционирования критически важных систем летательного аппарата, чтобы он мог продолжать работать в агрессивной электромагнитной среде", заявили в ВВС США.