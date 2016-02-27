KC-46 может выдержать воздействие электромагнитных импульсов
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Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.
Источник: Boeing
"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – ВВС США продолжают испытания нового самолета-заправщика КС-46, сообщает Defense News 23 февраля.
Отмечается, что не все бортовые системы самолета прошли испытания на воздействие электромагнитными импульсами, которых, например, генерируют радары. Цель испытаний состояла в том, чтобы проверить, может ли самолет безопасно летать в таких условиях.
Испытания показали, что система управления самолетом и системы заправки топливом могут противостоять электромагнитному импульсу мощностью 6 децибелов, но некоторые системы были деинсталлированы или дезактивированы до следующего тестирования.
"Конфигурация KC-46A, используемая для тестирования данного вида, была предназначена для проверки функционирования критически важных систем летательного аппарата, чтобы он мог продолжать работать в агрессивной электромагнитной среде", заявили в ВВС США.
|Самолет-заправщик КС-46.
|Источник: militaryparitet.com
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27.02.2018
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