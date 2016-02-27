Американская реклама "Протонов" опозорила "Роскосмос"



Ракета-носитель "Протон-М".

Источник: © Олег Урусов/ТАСС Ракета-носитель "Протон-М".Источник: © Олег Урусов/ТАСС

Пользователи Reddit сравнили российские ракеты "Протон" с отходами жизнедеятельности, а их запуск — с игрой в русскую рулетку. Таким образом на имиджборде отреагировали на статью в американском журнале SpaceNews, опубликованную с пометкой "рекламный пост".

В заметке Кирк Пишер, президент зарегистрированной в США компании ILS (International Launch Services), занимающейся маркетингом "Протонов" на мировом рынке, находит у советской ракеты и ее российской облегченной версии конкурентные преимущества перед новыми американскими и европейскими носителями и отмечает, что за последние три года "Протон" при поддержке российского правительства восстановил "свою давно известную надежность".

Руководитель замечает, что в 2020-х годах в мире появятся пять новых тяжелых ракет (европейский Ariane 6, японский H3 и американские Vulcan, BFR и New Glenn), однако "Протон" окажется "единственной ракетой наследия". Пишер полагает, что "именно в ней коммерческие операторы найдут стабильность, доказанную надежность и гарантированные сроки выполнения критически важных программ".

"Протон никуда не денется и останется силой, с которой приходится считаться на коммерческом рынке", — заключает президент ILS.

Спустя некоторое время после публикации рекламного материала возможность его комментирования на сайте SpaceNews, считающемся ведущим американским интернет-изданием по космической теме, была ограничена, однако реакцию читателей журнала можно проследить на Reddit.

Один из пользователей имиджборда, вспоминая, как в июле 2013 года "Протон-М" практически сразу после запуска развернулся, упал носовой частью в землю и взорвался, пошутил, что "затраты на восстановление будут запредельными". Он же сравнил президента ILS с дядей Фестером из "Семейки Аддамс", что нашло отклик у других комментаторов.

"Есть много клиентов, которые хотели бы летать, но никто из них не хочет играть в протонную рулетку. Если им удастся собрать свое дерьмо и перестать взрываться, они все еще смогут вернуть некоторых клиентов, но еще один провал навсегда выведет их из игры", — пишет другой пользователь. "Ну, любая организация, которая может произвести или купить многомиллионный спутник, достаточно разумна, чтобы обнаружить очевидную горечь в таком заявлении Пишера", — говорится в одном из комментариев.

Наиболее отличился пользователь gopher65, который заявил, что Пишер "настолько невежественен в своей отрасли, что трудно читать то, что он извергает".

В январе 2018 года Центр Хруничева, единственный в России производитель тяжелых ракет "Протон" и "Ангара", попросил у федерального правительства 30 миллиардов рублей из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки.

Одноразовые ракеты "Протон", использующие в качестве топлива токсичный гептил, летают с 1960-х годов. Текущая версия "Протон-М" отличается от "Протона-К" цифровой системой управления и новым разгонным блоком. В Центре Хруничева работают над облегченной версией носителя "Протон Средний".

В "Роскосмосе" заявляют, что в 2018 году "Протон-М" стартует до пяти раз, однако эксперты полагают, что носитель будет запущен всего два раза, что станет абсолютным антирекордом для ракеты.