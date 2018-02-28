Российские морские двигатели сравнили с украинскими
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Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ.
Источник: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Российские морские двигатели оказались более практичными и современными по конструкции, чем украинские силовые установки, сообщил РИА Новости управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.
"В соответствии с техническим заданием в наши корабельные силовые установки закладывается потенциал для модернизации с точки зрения повышения их тактико-технических характеристик и ресурса. С точки зрения расхода топлива наши двигатели также более экономичные", — заявил он.
По его словам, система менеджмента качества "ОДК-Сатурн" признана Европейским агентством по безопасности полетов, а предприятие сохранило "эту культуру производства" при создании морских установок, что "позитивно повлияло на их надежность и ресурс".
Поляков сказал, что до конца 2018 года предприятие поставит российским ВМС два агрегата для фрегатов проекта 22350, однако вопрос о двигателях проекта 11356 пока остается открытым.
"Вопрос фрегатов проекта 11356 решается не у нас: есть головной производитель, есть разработчик, есть заказчик в лице Минобороны, и право определять состав силовой установки является прерогативой судостроительного завода "Янтарь" и разработчиков данного проекта. Пока контрактов с "Янтарем" у нас нет", — заявил управляющий директор.
В январе заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что "вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане".
С 2014 по 2017 год на мощностях "ОДК-Сатурн" проводились опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам: "М90ФР" (мощностью 27 500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10 000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р".
Ранее на корабли проектов 11356 и 22350 планировалось устанавливать силовые агрегаты украинского предприятия "Зоря-Машпроект". В июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество предприятий страны с российскими партнерами.
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27.02.2018
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hidrogenium66
187
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№1
28.02.2018 01:57
Просто поражаешься непрактичности зарубежных правителей со славянскими именами и фамилиями . Даже в вопросах конкуренции многое зависит от скорости принятия решения и каких то устоявшихся наработок.Вопрос с двигателями уже муссируется не первый год.Создавать с нуля нечто отечественное это тоже время.Чего они хотят? Превратить своих рабочих в шпионов и волонтеров каких то идей? А как же демография ассимиляция?Какой то принцип" было бы до сэбэ чтобы заокеанский батько был удовлетворен".
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