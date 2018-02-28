Российские морские двигатели сравнили с украинскими



Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ.

Источник: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ.Источник: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Российские морские двигатели оказались более практичными и современными по конструкции, чем украинские силовые установки, сообщил РИА Новости управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

"В соответствии с техническим заданием в наши корабельные силовые установки закладывается потенциал для модернизации с точки зрения повышения их тактико-технических характеристик и ресурса. С точки зрения расхода топлива наши двигатели также более экономичные", — заявил он.

По его словам, система менеджмента качества "ОДК-Сатурн" признана Европейским агентством по безопасности полетов, а предприятие сохранило "эту культуру производства" при создании морских установок, что "позитивно повлияло на их надежность и ресурс".

Поляков сказал, что до конца 2018 года предприятие поставит российским ВМС два агрегата для фрегатов проекта 22350, однако вопрос о двигателях проекта 11356 пока остается открытым.

"Вопрос фрегатов проекта 11356 решается не у нас: есть головной производитель, есть разработчик, есть заказчик в лице Минобороны, и право определять состав силовой установки является прерогативой судостроительного завода "Янтарь" и разработчиков данного проекта. Пока контрактов с "Янтарем" у нас нет", — заявил управляющий директор.

В январе заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что "вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане".

С 2014 по 2017 год на мощностях "ОДК-Сатурн" проводились опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам: "М90ФР" (мощностью 27 500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10 000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р".

Ранее на корабли проектов 11356 и 22350 планировалось устанавливать силовые агрегаты украинского предприятия "Зоря-Машпроект". В июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество предприятий страны с российскими партнерами.