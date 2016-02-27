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Минобороны опубликовало видео работы бойцов Сил спецопераций в Сирии

28.02.2018 ТАСС 78 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ в Сирии.
Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подразделения предназначены для выполнения боевых задач особой важности по защите интересов России за рубежом

Минобороны РФ опубликовало видео работы бойцов Сил специальных операций (ССО) в Сирии, сообщило ведомство. Ролик приурочен ко Дню Сил спецопераций, который отмечается 27 февраля. 

Подразделения предназначены для выполнения боевых задач особой важности по защите интересов России за рубежом, пояснили в Минобороны.



В Сирии военнослужащие ССО выявляют объекты международных террористических группировок для их уничтожения с помощью авиации. В ведомстве подчеркивают, что военнослужащие спецподразделения обладают высочайшим уровнем подготовки, отличным знанием местной специфики, а также уникальным современным вооружением и экипировкой. С помощью комплекса разведки, управления и связи (КРУС) у военных есть возможность передавать точные координаты террористов в реальном времени на дежурящие в небе самолеты ВКС России. После авиаударов бойцы ССО контролируют их эффективность и при необходимости самостоятельно уничтожают противников снайперским огнем. 

Именно военнослужащие ССО 11 декабря 2017 года обеспечивали безопасность работы президента России Владимира Путина на авиабазе Хмеймим, а особые группы прикрывали наиболее диверсионно опасные направления с моря. 

По поручению Путина, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил благодарность бойцам ССО за образцовое выполнение задачи.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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