Минобороны опубликовало видео работы бойцов Сил спецопераций в Сирии
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Военнослужащие ВС РФ в Сирии.
Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Подразделения предназначены для выполнения боевых задач особой важности по защите интересов России за рубежом
Минобороны РФ опубликовало видео работы бойцов Сил специальных операций (ССО) в Сирии, сообщило ведомство. Ролик приурочен ко Дню Сил спецопераций, который отмечается 27 февраля.
Подразделения предназначены для выполнения боевых задач особой важности по защите интересов России за рубежом, пояснили в Минобороны.
В Сирии военнослужащие ССО выявляют объекты международных террористических группировок для их уничтожения с помощью авиации. В ведомстве подчеркивают, что военнослужащие спецподразделения обладают высочайшим уровнем подготовки, отличным знанием местной специфики, а также уникальным современным вооружением и экипировкой. С помощью комплекса разведки, управления и связи (КРУС) у военных есть возможность передавать точные координаты террористов в реальном времени на дежурящие в небе самолеты ВКС России. После авиаударов бойцы ССО контролируют их эффективность и при необходимости самостоятельно уничтожают противников снайперским огнем.
Именно военнослужащие ССО 11 декабря 2017 года обеспечивали безопасность работы президента России Владимира Путина на авиабазе Хмеймим, а особые группы прикрывали наиболее диверсионно опасные направления с моря.
По поручению Путина, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил благодарность бойцам ССО за образцовое выполнение задачи.
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27.02.2018
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