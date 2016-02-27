Объем федеральной поддержки предприятий ОПК Татарстана вырос втрое



Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Источник: Татар-информ Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова.Источник: Татар-информ

По итогам 2017 года было получено более 15 млрд рублей

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Татарстана в 2017 году получили более 15 млрд рублей федеральной поддержки. Об этом сообщил во вторник министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

"Задача нашего ОПК - держать марку надежных поставщиков. Тем более, что есть соответствующие меры государственной поддержки. Мы участвуем с предприятиями в федеральных целевых программах по линии ОПК. По итогам 2017 года было получено более 15 млрд рублей такой поддержки", - сказал он на итоговой коллегии министерства.

Как отмечается в материалах к заседанию, в 2016 году компании ОПК республики получили 5,3 млрд рублей федеральной поддержки. Таким образом ее размер по итогам прошлого года вырос втрое.

Каримов также добавил, что объем гособоронзаказа (ГОЗ), выполненный оборонными предприятиями Татарстана в прошлом году остался на уровне 2016 года. "Поэтому на повестку дня все острее становятся вопросы диверсификации. В плане диверсификации мы видим, что в республике по итогам прошлого года никто пока не достигает установленного критерия. А есть еще большое количество предприятий, где доля ГОЗ составляет 90% и более", - сказал министр.

Наибольшей диверсификации (то есть, увеличения доли гражданской продукции от общего ее объема) достигли в прошлом году два предприятия республики - Казанский вертолетный завод (43,7%) и Казанский пороховой завод (40%). Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% к 2030 году.