Российский Су-24МР выполнил плановый полет над Японским морем
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Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самолет Су-24МР Восточного военного округа выполнил плановый полет над акваторией Японского моря, сообщает пресс-служба округа во вторник.
"Экипаж самолета Су-24МР Восточного военного округа выполнил плановый полет над акваторией Японского моря. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушались границы других государств", - говорится в сообщении.
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27.02.2018
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