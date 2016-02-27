Российский Су-24МР выполнил плановый полет над Японским морем



Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самолет Су-24МР Восточного военного округа выполнил плановый полет над акваторией Японского моря, сообщает пресс-служба округа во вторник.

"Экипаж самолета Су-24МР Восточного военного округа выполнил плановый полет над акваторией Японского моря. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушались границы других государств", - говорится в сообщении.