Роскосмос: двигатели для "Ангары" и "Союза-5" будут "выращивать"
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Ракета-носитель «Союз-2.1а».
Источник: http://www.spacecorp.ru/
По оценке специалистов, применение аддитивных технологий сократит трудоемкость производства двигателя 14Д23 на 20%
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Аддитивные технологии, которые позволяют "выращивать" детали, будут использоваться при производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства ракет-носителей "Ангара", "Союз-5" и "Союз-2", сообщили во вторник в Роскосмосе.
"НПО "Энергомаш" будет использовать аддитивные технологии при производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства ракет-носителей "Ангара", "Союз-5" и "Союз-2". Предложение о внедрении в производство двигателей аддитивных технологий было предложено конструкторским бюро НПО "Энергомаш" после успешных огневых испытаний на воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА, входит в НПО "Энергомаш") камеры двигателя 14Д23 (применяется в "Союзе-2.1б"), которые подтвердили возможность применения аддитивных технологий при производстве жидкостных ракетных двигателей. При этом на предприятии уже освоена методика изготовления смесительной головки и сопла двигателя 14Д23 с помощью аддитивных технологий", - сказали в госкорпорации.
По оценке специалистов КБХА, применение аддитивных технологий сократит трудоемкость производства этого двигателя на 20%. К примеру, смесительная головка, произведенная по традиционной технологии, состоит из 220 деталей, имеет 124 паяных соединения и 62 сварных шва. А смесительная головка, изготовленная по аддитивной технологии, состоит из одной цельной детали. Срок ее "выращивания" - 77 часов.
Аддитивные технологии предполагают "выращивание" изделия за счет добавления слоев материала. Например, детали печатаются на 3D-принтере или "запекаются" лазером из порошка.
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27.02.2018
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