Российские военнослужащие в Сирии смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ
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Источник: http://www.kbm.ru/
По словам члена ЦИК Василия Лихачева, число подавших заявление о голосовании по месту нахождения превысило 1 млн
ПЕНЗА, 27 февраля. /ТАСС/. Часть пунктов для досрочного голосования на выборах президента РФ будет находиться в местах базирования частей Вооруженных сил РФ, в том числе в Сирии, сообщил во вторник журналистам член ЦИК РФ Василий Лихачев.
"Сейчас у нас будет голосование в 78 странах зарубежных - это "досрочка", в том числе часть пунктов будет там, где исполняют интернациональный долг Вооруженные силы РФ, в том числе в Сирии", - сказал Лихачев на пресс-конференции в рамках рабочей поездки в Пензу.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, на них впервые появится возможность проголосовать по месту нахождения избирателя. По словам Лихачева, чаще всего обращения о разъяснении правил голосования по месту нахождения поступают от граждан России, находящихся на Пхукете (Таиланд), в Гоа (Индия), а также в Доминиканской Республике и во Вьетнаме.
"На сегодняшний день число подавших заявление (о голосовании по месту нахождения - прим. ТАСС) превысило цифру 1 млн. Мы рассчитываем, что ко дню голосования эта цифра должна приблизиться к 3-5 млн человек", - сказал Лихачев.
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27.02.2018
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