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ФСО будет тушить пожары в органах государственной охраны

28.02.2018 РИА Новости 71 0
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Сотрудник Федеральной службы охраны. Архивное фото
Сотрудник Федеральной службы охраны. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральная служба охраны (ФСО) будет тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы в органах государственной охраны, следует из президентского указа о внесении изменений в положение о ФСО, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее ФСО в органах госохраны осуществляла, в частности, контроль специальные разрешительные и надзорные функции в области пожарной безопасности. Теперь спецслужба будет осуществлять федеральный государственный пожарный надзор.

Кроме того, по новому указу, ФСО будет организовывать и осуществлять в соответствии с законодательством РФ тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в органах госохраны.
27.02.2018
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Россия

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