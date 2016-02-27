ФСО поручили "в пределах компетенции" защищать госресурсы от хакерских атак



Глобальная атака вируса-вымогателя.

Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов Глобальная атака вируса-вымогателя.Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральной службе охраны поручено "в пределах своей компетенции" защищать госресурсы от хакерских атак, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, вносятся изменения в положение о Федеральной службе охраны РФ - дополнен пункт 12, где указываются полномочия Службы.

Теперь ФСО "участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ", говорится в документе.