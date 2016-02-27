В России запретят раскрывать личные данные чиновников без разрешения ФСО
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Спецсигнал на крыше автомобиля . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральная служба охраны (ФСО) получила компетенцию защищать персональные данные объектов госохраны и их родственников, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в положение о Федеральной службе охраны РФ… следующие изменения: пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей", - говорится в указе.
Согласно указу, именно ФСО должна "давать согласие на обработку персональных данных объектов госохраны и членов их семей", за исключением случаев, когда эта информация должна быть раскрыта по федеральным законам (в частности, о борьбе с коррупцией).
В пункте 4 положения о ФСО указаны основные задачи Службы.
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27.02.2018
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