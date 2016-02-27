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Американский журнал сообщил о серьезной проблеме в армии США

28.02.2018 Российская газета 59 0
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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник: depositphotos.com

Американская армия слишком часто прибегает к услугам спецподразделений для решения различных задач, со многими из которых справились бы и не элитные части. Они же в результате оказались незаслуженно забытыми, заявил на недавнем совещании в Тампе генерал-лейтенант Уильям Бейдлер - командующий Корпусом морской пехоты всего Центрального командования вооруженных сил США.

По мнению издания The National Interest, в своей оценке генерал попал в яблочко. Такие подразделения, как "Морские котики", "Рейнджеры армии США" и "Зеленые береты", занимающиеся разведкой, действиями в тылу врага, диверсиями, широко распиарены и пользуются огромным уважением в американском обществе. При этом нация, поддавшись этому флеру, фактически пренебрегает другими возможностями.

В последние годы миссии, с которыми справились бы хорошо обученные бойцы из обычных частей, поручаются спецназу просто потому, что все считают их лучшими. С другой стороны, по-настоящему сложные задачи достаются рядовым подразделениям, потому что спецназ "был слишком занят охотой за террористами".

Специальная группа из 12 "зеленых беретов" не может остановить танковое подразделение, логично, что в противовес стоит выставить другое танковое подразделение. В отдельных случаях спецназ, конечно, можно прикрыть с воздуха, но это не должно быть правилом, считает автор статьи. Ситуацию надо менять.

Для этого Пентагону нужно трезво взглянуть на имеющиеся в распоряжении силы, оценить их возможности и применять соответственно сложности задачи, а не по степени популярности и раскрученности подразделения. Грубо говоря, не стоит использовать отвертку там, где лучше всего подойдет молоток.

Как уже сообщала "РГ", в последнее время спецназ США занят поиском могил американцев в Сирии, тренировками по ведению боевых действий в подземных коммуникациях и тоннелях (предположительно, против КНДР) и подготовкой солдат украинской армии.


Алексей Иванов
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Сирия
США
Украина

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