Украина разработала "дрон-камикадзе"
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Беспилотник RAM.
Источник: defence-blog.com
Вчера, 26 февраля, портал defence-blog.com сообщил о том, что украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" на выставке UMEX 2018 презентовало линейку беспилотников, среди которых — "дрон-камидзе".
Барражирующие боеприпасы имеют все шансы стать оружием будущего. Этот вид беспилотника совмещает в себе возможности разведывательного дрона и ударного боеприпаса. Украина закупает это оружие у Польши, однако сейчас появились первые результаты разработки отечественных "блуждающих боеприпасов".
На выставке UMEX 2018, проходящей в эти дни в Абу-Даби, "Спецтехноэкспорт" (входит в состав концерна "Укроборонпром") представил беспилотный аппарат под названием RAM. Он несёт в себе трёхкилограммовую многоцелевую боеголовку и при обнаружении цели может поразить её прямым ударом.
|Беспилотник RAM.
|Источник: defence-blog.com
Беспилотник RAM выполнен по самолётной схеме и запускается с помощью катапульты. Благодаря встроенному мотору дрон может находиться в воздухе до 40 минут. Оператор может управлять беспилотником и получать от встроенной в него камеры видео в режиме реального времени, при этом дальность связи достигает 30 км. Длина барражирующего боеприпаса составляет 1,8 м, размах крыла — 2,3 м, максимальный взлётный вес — 8 кг.
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27.02.2018
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