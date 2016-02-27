Украина разработала "дрон-камикадзе"



Беспилотник RAM.

Источник: defence-blog.com Беспилотник RAM.Источник: defence-blog.com

Вчера, 26 февраля, портал defence-blog.com сообщил о том, что украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" на выставке UMEX 2018 презентовало линейку беспилотников, среди которых — "дрон-камидзе".

Барражирующие боеприпасы имеют все шансы стать оружием будущего. Этот вид беспилотника совмещает в себе возможности разведывательного дрона и ударного боеприпаса. Украина закупает это оружие у Польши, однако сейчас появились первые результаты разработки отечественных "блуждающих боеприпасов".

На выставке UMEX 2018, проходящей в эти дни в Абу-Даби, "Спецтехноэкспорт" (входит в состав концерна "Укроборонпром") представил беспилотный аппарат под названием RAM. Он несёт в себе трёхкилограммовую многоцелевую боеголовку и при обнаружении цели может поразить её прямым ударом.

Беспилотник RAM. Источник: defence-blog.com

Беспилотник RAM выполнен по самолётной схеме и запускается с помощью катапульты. Благодаря встроенному мотору дрон может находиться в воздухе до 40 минут. Оператор может управлять беспилотником и получать от встроенной в него камеры видео в режиме реального времени, при этом дальность связи достигает 30 км. Длина барражирующего боеприпаса составляет 1,8 м, размах крыла — 2,3 м, максимальный взлётный вес — 8 кг.