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"Авианосные" планы России

28.02.2018 Warspot 80 0
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Макет авианосца проекта 23000Э "Шторм".
Макет авианосца проекта 23000Э "Шторм".
Источник: kp.ru

В ближайшее десятилетие в России может начаться строительство нового авианесущего корабля. Вчера, 25 февраля, информационное агентство "Интерфакс" сообщило о том, что начальник института кораблестроения и вооружения военного учебно-научного центра ВМФ Николай Максимов объявил о решении строить авианосец для российского флота.

"Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования. Новый авианосец будет совмещать в себе трамплин и катапульту, что позволит увеличить возможности по взлётному весу авиации", — заявил Максимов.

По словам начальника отдела проектирования надводных кораблей Крыловского государственного научного центра Валентина Белоненко, если будет принято решение о создании палубной версии истребителя Су-57, то он сможет базироваться на новом авианосце. Какой именно проект авианесущего корабля взят за основу — не сообщается. Ранее Крыловский центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца — 23000Э "Шторм".

Пока "Шторм" существует лишь в виде макета. Если проект будет воплощён в жизнь, длина корабля составит 330 м, ширина — 40 м, осадка — 11 м. Скорость авианосца будет достигать 30 узлов, он сможет нести до 90 самолётов и вертолётов.


Инфографика о масштабах проекта 23000Э "Шторм".
Источник: kp.ru

При этом сегодня в России нет задела для реализации столь масштабных проектов. В СССР строительство авианесущих крейсеров велось на Черноморском судостроительном заводе (город Николаев, Украина), и все они были существенно меньше проекта "Шторм". Таким образом, перед строительством авианосца необходимо почти с нуля создать необходимую инфраструктуру, а в условиях сокращения российского военного бюджета это будет непросто.
26.02.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23000 Шторм
Авианосец

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