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ВМС США продолжают получать скоростные транспорты

28.02.2018 Военный паритет 63 0
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Корабль класса Spearhead
Корабль класса Spearhead.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 27 февр. 2018 – ВМС официально крестили новейший экспедиционный скоростной транспортный корабль Burlington класса Spearhead, сообщает upi.com 26 февраля.

USNS Burlington был окрещен в Mобайле (Алабама) в присутствии сенатора Патрика Лихи (Вермонт) и его жены Марселем Померло Лихи, выступившей крестной корабля. Сенатор выступил с основным докладом на мероприятии. "Этот корабль чтит Берлингтон, Вермонт, город, который олицетворяет американские ценности, патриотически настроенных трудолюбивых граждан за их поддержку и вклад в развитие нашего военно-морского флота", говорится в пресс-релизе министра ВМС Ричарда Спенсера.

Корабль построен компанией Austal USA в интересах снабжения ВМС и армии США. Корабль предназначен для быстрой перевозки войск и оборудования, в том числе в мелководных районах, грузоподъемность более 600 т военных грузов на дальности 1200 морских миль со средней скоростью 35 узлов, также имеется летная палуба для вертолетных операций и разгрузочная рампа для высадки десанта.

"Берлингтон" является 10-м кораблем класса "Спирсхед". В настоящее время продолжается строительство двух следующих кораблей этого класса - USNS Puerto Rico и USNS Newport.
27.02.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Германия
США
Компании
Austal

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