Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России



Дмитрий Рогозин.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Дмитрий Рогозин.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

По его словам, "если большая страна, уверенная в своем будущем, не видит свои перспективы на 50 лет вперед, значит она слепа"

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призывает принять меры по предотвращению "утечки мозгов", в том числе из российской оборонной промышленности.

"Ни в коем случае не отдавать те решения, которые вырабатываются в нашей стране, ученым другого мира. Крайне важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оставались в стране. У нас это самое слабое место", - заявил Д.Рогозин во вторник в ходе научно-практической конференции в Московском государственном университете.

Он пояснил, что "мы, вкладывая огромные деньги в подготовку талантов, а потом, не давая возможности нашим специалистам, умным, толковым, грамотным - лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж".

"Эту тенденцию надо ломать", - подчеркнул Д.Рогозин.

"Нам нужно обязательно перекинуть мостик от знаний к реализации. Иначе мы потеряем этих людей", - сказал он.

В ходе конференции вице-премьер намерен обсудить с ведущими учеными страны возможность внедрения имеющихся научных знаний, чтобы те впоследствии приобрели "облик металла".

По его словам, создание сети научных центров - это шаг к возможности практической реализации идей в сфере национальной обороны и безопасности страны.

"Мы только в начале пути, еще только раскачиваемся в вопросе, чтобы ведущие научные центры были полноценными участниками НИРов, ОКРов, чтобы они могли быть гармонично встроены в систему, связанную с планированием, разработкой, реализацией, воплощением того, что составляет научно-технический задел нашей страны", - заявил Д.Рогозин.

Он отметил, что для ответа на технические вызовы, стоящие перед российской оборонной промышленностью, нужно задумываться о перспективах на десятки лет вперед.

"Если большая страна, уверенная в своем будущем, не видит свои перспективы на 50 лет вперед, значит она слепа. Нам нужно видеть то, что будет после 2027, 2030 года - какие перспективы у нас с точки зрения выработки технического ответа на угрозы, на вызовы для нашей цивилизации, на период 15-20-30 лет", - заявил Д.Рогозин.

Он напомнил, что недавно в России принята новая госпрограмма вооружения на 10-летний период. Однако, по словам Д.Рогозина, важно думать не только о ее реализации, но и о долгосрочных перспективах развития оборонной отрасли.

"Чем больше мы погружаемся в тему работ, которые ведет МГУ, Томский университет и другие наши научные центры, тем в большей степени мы понимаем, как мало мы сделали, чтобы насытить работу оборонной науки новыми идеями, новыми решениями", - сказал Д.Рогозин.

Вице-премьер подчеркнул важность "видеть тенденции развития технологий, научных процессов, "щупать науку" на будущее".