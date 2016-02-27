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Читинский завод "Вертолетов России" начнет ремонт Ми-35 с 2019 года

28.02.2018 Интерфакс-АВН 57 0
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Вертолеты Ми-24
Вертолеты Ми-24.
Источник: © Ростислав Кошелев/ТАСС

В 2018 году Читинский авиаремонтный завод "Вертолетов России" поставит заказчикам 16 военных вертолетов Ми-8 и Ми-24, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"В 2018 году 810-й авиаремонтный завод (АРЗ) планирует передать заказчикам 16 отремонтированных машин" - заявил сотрудник в пресс-службы.

Он отметил, что на предприятии также ведется подготовка к освоению ремонта боевых вертолетов Ми-35, которые начнут поступать на завод с 2019 года.

В холдинге сообщили, что гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский во время рабочей поездки в Читу провел совещание по дальнейшему развитию завода, а также осмотрел ремонтируемые на предприятии военные вертолеты Ми-8 и Ми-24.

"В настоящее время холдинг разрабатывает комплексный проект по развитию авиационных ремонтных заводов. В этой связи возможности 810-й АРЗ будет играть одну из главных ролей в создании надежной инфраструктуры по ремонту широкой линейки продукции холдинга в Сибири и на Дальнем Востоке", - процитировали в пресс-службе слова А.Богинского.

Ранее источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил о разработке усовершенствованной версии транспортно-боевых вертолетов типа Ми-24/35 для поставок на экспорт.

"Наземные испытания новых комплектующих для модернизированных Ми-24/Ми-35, как ожидается, пройдут летом 2018 года, а до конца текущего года начнутся испытательные полеты опытного вертолета в обновленном облике", - заявил собеседник агентства.

По его словам, усовершенствованные вертолеты получат, в том числе, цифровой пилотажный комплекс вертолёта на основе автопилота ПКВ-8 и современный прицельно-вычислительный комплекс на базе ПрВК-24. Предполагается, что новый пилотажный комплекс автоматизирует процесс пилотирования для упрощения действий летчика, а модифицированный прицельно-вычислительный комплекс обеспечит наведение на цель в автоматическом режиме.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Ми-8

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