Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индийцы испытали серийную версию собственного ударного беспилотника

28.02.2018 N+1 69 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА Rustom-2
БЛА Rustom-2.
Источник: militaryparitet.com

Серийная версия перспективного беспилотного летательного аппарата Rustom-2, первого индийского ударного дрона, 25 февраля 2018 года совершила первый полет. Как пишет The Hindu, испытания проводились на аэродроме в Читрадурге в штате Карнатака и были признаны полностью успешными.

Создание ударного беспилотника сопряжено со множеством технических трудностей. По этой причине подобными аппаратами располагают лишь немногие страны в мире, хотя разработки ударных беспилотников ведут несколько десятков государств. Индия с переменным успехом разрабатывает собственный ударный аппарат с начала 2000-х годов.

Испытания, состоявшиеся 25 февраля, проводились специалистами Организации оборонных исследований и разработок Индии. Подробности о составе оборудования проверенного аппарата не раскрываются. В организации заявили только, что на этот аппарат был установлен более мощный двигатель.

Rustom-II оснащен двумя турбовинтовыми двигателями. Аппарат длиной 9,5 метра и с размахом крыла 20,6 метра способен развивать скорость до 230 километров в час, а дальность его действия составляет 350 километров. Беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.

Наземные испытания Rustom-II, также обозначаемого как Tapas 201, проводились с сентября 2013 года на аэродроме Колар в пригороде Бангалора. Аппарат выполнил пробежки по взлетно-посадочной полосе, маневрирование, разгон до взлетной скорости с отрывом передней стойки шасси. По итогам испытаний в конструкцию беспилотника были внесены некоторые изменения.

Первый полет индийского ударного беспилотника состоялся 16 ноября 2016 года. Целью первого полета ударного беспилотника Rustom-II была проверка аэродинамических характеристик аппарата.

Сегодня в Индии действует программа постепенного снижения вооруженных сил страны от импортных вооружений и военной техники. В рамках этой программы ведется разработка нескольких типов военной техники, включая собственные авианосец, многоцелевой вертолет и беспилотные летательные аппараты.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
Авианосец
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 01:57
  • 1
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
  • 28.02 01:30
  • 1
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 28.02 00:47
  • 55
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 27.02 23:41
  • 70
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 27.02 23:14
  • 2
Обновленный Су-35 может стать одним из лучших истребителей в мире
  • 27.02 23:08
  • 2
Минобороны внедрило в войска новые типы мишеней на основе опыта в Сирии
  • 27.02 22:59
  • 16
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 27.02 22:52
  • 3
На Нижегородском машиностроительном заводе начали производить зенитные системы С-500
  • 27.02 22:32
  • 40
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 27.02 22:24
  • 23
Попытка быстро обновить старые советские корабли провалилась
  • 27.02 22:14
  • 2
Израиль потерял в Сирии истребитель из-за ошибки пилота
  • 27.02 21:45
  • 24
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 27.02 20:41
  • 3
Решилась судьба четырех фрегатов пр. 11356
  • 27.02 20:37
  • 1
Су-57 в Сирии: проверка боем
  • 27.02 19:51
  • 1314
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы