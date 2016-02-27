Индийцы испытали серийную версию собственного ударного беспилотника
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БЛА Rustom-2.
Источник: militaryparitet.com
Серийная версия перспективного беспилотного летательного аппарата Rustom-2, первого индийского ударного дрона, 25 февраля 2018 года совершила первый полет. Как пишет The Hindu, испытания проводились на аэродроме в Читрадурге в штате Карнатака и были признаны полностью успешными.
Создание ударного беспилотника сопряжено со множеством технических трудностей. По этой причине подобными аппаратами располагают лишь немногие страны в мире, хотя разработки ударных беспилотников ведут несколько десятков государств. Индия с переменным успехом разрабатывает собственный ударный аппарат с начала 2000-х годов.
Испытания, состоявшиеся 25 февраля, проводились специалистами Организации оборонных исследований и разработок Индии. Подробности о составе оборудования проверенного аппарата не раскрываются. В организации заявили только, что на этот аппарат был установлен более мощный двигатель.
Rustom-II оснащен двумя турбовинтовыми двигателями. Аппарат длиной 9,5 метра и с размахом крыла 20,6 метра способен развивать скорость до 230 километров в час, а дальность его действия составляет 350 километров. Беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.
Наземные испытания Rustom-II, также обозначаемого как Tapas 201, проводились с сентября 2013 года на аэродроме Колар в пригороде Бангалора. Аппарат выполнил пробежки по взлетно-посадочной полосе, маневрирование, разгон до взлетной скорости с отрывом передней стойки шасси. По итогам испытаний в конструкцию беспилотника были внесены некоторые изменения.
Первый полет индийского ударного беспилотника состоялся 16 ноября 2016 года. Целью первого полета ударного беспилотника Rustom-II была проверка аэродинамических характеристик аппарата.
Сегодня в Индии действует программа постепенного снижения вооруженных сил страны от импортных вооружений и военной техники. В рамках этой программы ведется разработка нескольких типов военной техники, включая собственные авианосец, многоцелевой вертолет и беспилотные летательные аппараты.
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27.02.2018
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