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Россия оплатит подготовку сербских пилотов МиГ-29

28.02.2018 ИА Regnum 75 0
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Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии
Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.
Источник: ист. indiedb.com

Россия выделила Сербии 2 млн евро на обеспечение подготовки пилотов сербских ВВС для полетов на истребителях Миг-29. Об этом сообщил журналистам министр обороны Сербии Александр Вулин по итогам официального визита в Москву, передает корреспондент ИА REGNUM.

"С огромным удовольствием могу сказать, что Министерство обороны России предоставило нам большую помощь в размере 2 млн евро, которая будет потрачена на подготовку наших пилотов, будущих пилотов МиГ-29. Таким образом, мы продолжаем совершенствовать боевую готовность нашей армии, а также укреплять и улучшать отношения между Сербией и Россией", - приводит слова Вулина пресс-служба министерства обороны Сербии.

Делегация сербского ведомства во главе с Александром Вулиным посетила Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и приняла участие в мероприятиях по случаю 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной Армии и Дня защитника Отечества.

Одной из обсуждавшихся тем во время переговоров было продолжение военно-технического сотрудничества двух стран.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре минувшего года Россия безвозмездно передала Сербии шесть истребителей МиГ-29. Также в рамках военно-технической помощи республика должна получить 30 танков Т-72 и такое же количество бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь идет о вооружении на общую суму 600 млн долларов.

Помимо этого, уже длительное время обсуждается возможность закупки Сербией российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

В ноябре в СМИ появлялась информация со ссылкой на источники о том, что Сербия достигла договоренности с Белоруссией о закупке у Минска ЗРК С-300, а также еще шести истребителей МиГ-29. Сообщалось, что такая сделка может быть заключена в марте 2018 года.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
МиГ-29
С-300
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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