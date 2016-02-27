Россия оплатит подготовку сербских пилотов МиГ-29



Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.

Источник: ист. indiedb.com Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.Источник: ист. indiedb.com

Россия выделила Сербии 2 млн евро на обеспечение подготовки пилотов сербских ВВС для полетов на истребителях Миг-29. Об этом сообщил журналистам министр обороны Сербии Александр Вулин по итогам официального визита в Москву, передает корреспондент ИА REGNUM.

"С огромным удовольствием могу сказать, что Министерство обороны России предоставило нам большую помощь в размере 2 млн евро, которая будет потрачена на подготовку наших пилотов, будущих пилотов МиГ-29. Таким образом, мы продолжаем совершенствовать боевую готовность нашей армии, а также укреплять и улучшать отношения между Сербией и Россией", - приводит слова Вулина пресс-служба министерства обороны Сербии.

Делегация сербского ведомства во главе с Александром Вулиным посетила Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и приняла участие в мероприятиях по случаю 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной Армии и Дня защитника Отечества.

Одной из обсуждавшихся тем во время переговоров было продолжение военно-технического сотрудничества двух стран.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре минувшего года Россия безвозмездно передала Сербии шесть истребителей МиГ-29. Также в рамках военно-технической помощи республика должна получить 30 танков Т-72 и такое же количество бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь идет о вооружении на общую суму 600 млн долларов.

Помимо этого, уже длительное время обсуждается возможность закупки Сербией российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

В ноябре в СМИ появлялась информация со ссылкой на источники о том, что Сербия достигла договоренности с Белоруссией о закупке у Минска ЗРК С-300, а также еще шести истребителей МиГ-29. Сообщалось, что такая сделка может быть заключена в марте 2018 года.