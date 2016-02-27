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В соединение ЮВО под Волгоградом поступили новые артиллерийские системы

28.02.2018 ЦАМТО 78 0
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Самоходка 2С19М2 "Мста-С"
Самоходка 2С19М2 "Мста-С".
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 27 февраля. В соединение Южного военного округа (ЮВО) дислоцированное в Волгограде, поступила на вооружение партия самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" новой модификации.

У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

Также машина оснащена аппаратурой наведения огня (баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования, спутниковая навигационная система), обеспечивающая автоматическое бесприцельное наведение и хранение информации не менее чем по 10 огневым задачам.

Гаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь", сообщает пресс-служба Южного военного округа.
27.02.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Краснополь
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ

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