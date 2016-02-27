«ВИЛС» запатентовал новый алюминиевый сплав с повышенными прочностными характеристиками
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«Всероссийский институт легких сплавов» разработал новый деформируемый сплав на основе алюминия, содержащий магний (мас.%: 0,45-0,6), скандий (мас.%: 0,1-0,15) и отличающийся повышенной прочностью. Сплав используется в авиакосмической промышленности, судостроении, транспортном машиностроении и других отраслях в основном для производства токопроводящих элементов конструкций, а также для изготовления электропроводов.
Сплав выпускается в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно прессованных прутков, а также в виде заготовок для получения электропроводов. Новый сплав на основе алюминия содержит (мас.%): магний 0,45-0,6, скандий 0,1-0,15, цирконий 0,1-0,15, кальций 0,02-0,1, железо 0,4-0,7, кремний 0,45-0,65, алюминий и неизбежные примеси, в том числе медь не более 0,05, цинк не более 0,05, марганец не более 0,02, хром не более 0,02.
Сплав имеет на 8% более высокий предел прочности и на 11% более высокий предел текучести, чем прототип, что обеспечивает снижение массы на 8-10% и габаритов токопроводящих элементов конструкции. Как следствие, повышаются характеристики весовой отдачи конструкции, что является одним из критериев совершенства при производстве авиакосмической техники, в судостроении и других отраслях.
Прототипом для новой разработки послужил деформируемый сплав на основе алюминия с магнием, скандием, гафнием и иттрием, запатентованный под номером RU №2416658, МПК C22C 21/06.
Новый сплав, в отличие от прототипа, дополнительно содержит цирконий, кальций, железо, кремний, а также неизбежные примеси – медь, цинк, марганец и хром.
«Содержание и соотношение компонентов определено таким образом, что после высокотемпературного отжига заготовок из сплава достигается повышенный уровень прочностных свойств и максимально возможный для данного химического состава уровень электропроводности. Ограничение содержания неизбежных примесей меди, цинка, марганца и хрома, обладающих заметной растворимостью в алюминии, способствует сохранению достаточно высокого уровня электропроводности сплава», ¬– комментирует заместитель генерального директора, ученый секретарь, д.т.н., профессор Генрих Гарибов.
Изобретение подтверждено патентом на изобретение РФ № 2612475. Патентообладатели разработки – ОАО «ВИЛС» и ОАО «Композит». Исключительное право на изобретение сохраняется до 21 марта 2036 года.
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27.02.2018
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