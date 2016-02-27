"Вертолеты России" выходят на экологичное производство
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Проходная АО "Улан-Удэнский авиационный завод".
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
В рамках центра компетенций "Экология" холдинга "Вертолеты России", развернутого на базе Улан-Удэнского авиационного завода, создана единая структура, регулирующая работу в области экологии на всех предприятиях холдинга. Программой центра, созданной в этом году, предусмотрен регламент первоочередных природоохранных мероприятий.
"Деятельность центра "Экология" направлена на постоянное снижение негативного воздействия предприятий холдинга на окружающую среду. Уже сегодня виден эффект от систематической работы по этому направлению на нашем заводе. В течение года мы проводили замеры воздуха, шума и других показателей в 6 точках вокруг предприятия, все результаты были направлены в контрольные органы. В итоге сегодня материалы об уменьшении зоны находятся на утверждении Главного санитарного врача РФ.
Корректировка расчетного проекта санитарно-защитной зоны Улан-Удэнского авиационного завода позволила нам избежать дополнительных затрат и сэкономила более миллиона рублей", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.
Одна из целей в рамках реализуемой политики – до 2025 года перейти от люминесцентных ртутьсодержащих ламп к светодиодным. Переход на светодиодное освещение не только избавит от опасных отходов, но и позволит сэкономить каждому предприятию до 1,5 миллиона рублей ежегодно.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду в байкальском регионе совместно с руководством республики обсуждается вопрос модернизации имеющейся или создания новой котельной.
На предприятиях холдинга также планируется организовать раздельный сбор офисной бумаги для последующей передачи на повторное использование.
Центр "Экология" был создан на базе отдела экологии и природопользования АО "У-УАЗ" в начале 2016 года в целях обеспечения на предприятиях холдинга "Вертолеты России" экологической безопасности, повышения эффективности использования вторичного сырья и минимизации негативного воздействия производства на окружающую среду. В задачи центра входит формирование экологической политики холдинга и на ее основе – целевых показателей для отдельных предприятий.
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27.02.2018
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