Индия направила США запрос на покупку дополнительных вертолетов AH-64E "Апач"



Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.

Источник: Paul Hanna / Reuters Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.Источник: Paul Hanna / Reuters

ЦАМТО, 27 февраля. Министерство обороны Индия направило правительству США запрос о возможности поставки (Letter of Request – LoR) дополнительных ударных вертолетов AH-64E "Апач" производства компании Boeing для оснащения Сухопутных войск страны.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на информированный источник, этот запрос официально инициирует покупку вертолетов в рамках программы "Иностранные военные продажи". Теперь США должны направить Индии письмо с предложением и принятием предложения (LOA). Ответ может быть получен в течение шести месяцев. После получения документа стороны смогут начать переговоры о заключении контракта.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке 6 дополнительных вертолетов для Сухопутных войск страны было принято в августе 2017 года на заседании Совета по оборонным закупкам. Стоимость вертолетов и связанного оборудование оценивается в сумму 41,68 млрд. рупий (около 651,3 млн. долл.).

Указанная выше сумма также включает поставку боеприпасов, запасных частей, вспомогательного оборудования и подготовку личного состава.

Данная закупка следует за контрактами общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук", подписанными МО Индии в сентябре 2015 года.

Контракт на поставку дополнительных вертолетов "Апач" станет реализацией первого опциона к соглашению на поставку винтокрылых машин данного типа.

Командование СВ уже продолжительное время настаивает на включении ударных вертолетов в состав своих соединений с учетом мирового опыта их применения, когда командир подразделения не должен обращаться за авиационной поддержкой в другой вид войск через большое количество начальников. Тем не менее, ранее ВВС отстаивали необходимость содержания вертолетных активов под единым командованием для обеспечения эффективности их обслуживания и ремонта, безопасности в эксплуатации, а также подготовки личного состава.