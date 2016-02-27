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Индия направила США запрос на покупку дополнительных вертолетов AH-64E "Апач"

28.02.2018 ЦАМТО 65 0
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Boeing AH-64E
Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.
Источник: Paul Hanna / Reuters

ЦАМТО, 27 февраля. Министерство обороны Индия направило правительству США запрос о возможности поставки (Letter of Request – LoR) дополнительных ударных вертолетов AH-64E "Апач" производства компании Boeing для оснащения Сухопутных войск страны.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на информированный источник, этот запрос официально инициирует покупку вертолетов в рамках программы "Иностранные военные продажи". Теперь США должны направить Индии письмо с предложением и принятием предложения (LOA). Ответ может быть получен в течение шести месяцев. После получения документа стороны смогут начать переговоры о заключении контракта.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке 6 дополнительных вертолетов для Сухопутных войск страны было принято в августе 2017 года на заседании Совета по оборонным закупкам. Стоимость вертолетов и связанного оборудование оценивается в сумму 41,68 млрд. рупий (около 651,3 млн. долл.).

Указанная выше сумма также включает поставку боеприпасов, запасных частей, вспомогательного оборудования и подготовку личного состава.

Данная закупка следует за контрактами общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук", подписанными МО Индии в сентябре 2015 года.

Контракт на поставку дополнительных вертолетов "Апач" станет реализацией первого опциона к соглашению на поставку винтокрылых машин данного типа.

Командование СВ уже продолжительное время настаивает на включении ударных вертолетов в состав своих соединений с учетом мирового опыта их применения, когда командир подразделения не должен обращаться за авиационной поддержкой в другой вид войск через большое количество начальников. Тем не менее, ранее ВВС отстаивали необходимость содержания вертолетных активов под единым командованием для обеспечения эффективности их обслуживания и ремонта, безопасности в эксплуатации, а также подготовки личного состава.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing

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