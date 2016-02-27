Фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели



Достраивающийся на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Санкт-Петербург, июль 2017 года.

Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb Достраивающийся на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Санкт-Петербург, июль 2017 года.Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

ЦАМТО, 27 февраля. Фрегаты проекта 22350 в 2018 году первыми получат российские газотурбинные двигатели, созданные на предприятии "ОДК-Сатурн" в рамках программы импортозамещения украинской техники.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил управляющий директор завода Виктор Поляков.

"На сегодняшний день мы имеем заказы на фрегаты проекта 22350, которые строятся на "Северной верфи". Первые два агрегата мы поставим уже в этом году, сроки определены заказчиком – четвертый квартал 2018 года", – сказал он.

Как напоминает агентство, с 2014 по 2017 гг. на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 л.с.), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 л.с.) и "М70ФРУ-Р". Данные установки в перспективе обеспечат России независимость от импорта двигателей производства украинского предприятия "Зорямашпроект", которое разорвало кооперацию с РФ после обострения отношений Москвы и Киева.

Ожидается, что головной фрегат проекта "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ России в 2018 году.

По словам В.Полякова, "ОДК-Сатурн" также завершило предварительное проектирование морского газотурбинного двигателя пятого поколения.

"Совместно с отраслевыми институтами нами выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения. По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для Федеральной целевой программы", – сказал собеседник агентства.