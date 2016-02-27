Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26
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Военно-транспортный самолет Ан-26. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".
ЦАМТО, 27 февраля. Россия 23 февраля официально передала Военно-воздушным силам Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26.
Как сообщает Infodefensa.com, церемония передачи Ан-26 состоялась в штаб-квартире Генерального штаба ВВС Никарагуа. На мероприятии было отмечено, что передача Ан-26 подтверждает высокий уровень двустороннего сотрудничества, которое две страны поддерживают с 2007 года.
По словам командующего ВС Никарагуа генерала армии Хулио Сесара Авилеса (Julio Cesar Aviles), полученные самолеты могут эксплуатироваться в экстремальных условиях окружающей среды и будут использоваться в военных миссиях, а также для оказания помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий.
Ранее ВВС Никарагуа эксплуатировали, по крайней мере, восемь самолетов данного типа, однако точной информации о количестве оставшихся в эксплуатации Ан-26 на текущий момент не имеется.
Как напоминает Infodefensa.com, Никарагуа укрепила отношения с Россией в сфере ВТС после прихода к власти в 2007 году президента Даниэля Ортега.
В апреле прошлого года Госкорпорация "Роскосмос" открыла наземную станцию спутникового мониторинга системы ГЛОНАСС на окраине Манагуа. Станция обеспечивает Никарагуа геодезической, картографической и навигационной информацией, которая помогает стране бороться с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
В 2017 году Россия открыла Центр профессиональной подготовки полиции в Центральной Америке.
В 2016 году никарагуанская армия подтвердила приобретение партии из 50 российских танков Т-72Б1 для замены устаревших Т-54 и Т-55.
Россия также профинансировала строительство в департаменте Манагуа завода по дезактивации боеприпасов.
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27.02.2018
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