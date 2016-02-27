БТР "Барыс" с колесной формулой 8х8 испытывают в экстремальных условиях
|
|
Бронетранспортер «Барыс».
Источник: Илья Крамник / «Лента.ру»
ЦАМТО, 27 февраля. В Казахстане начались демонстрационные испытания бронетранспортера (БТР) "Барыс" с колесной формулой 8х8, произведенного на предприятии "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", сообщает ресурс ke.kz.
Эксперты Министерства обороны Республики Казахстан в данный момент проводят испытания в экстремальных зимних природно-климатических условиях. Программой испытаний предусматривается стрельба из штатного вооружения, как в дневное, так и в ночное время.
На бронетранспортер установлена стабилизированная необитаемая башня с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, созданная казахстанским заводом по выпуску оборонной электронно-оптической продукции "КАЕ" совместно с турецкой компанией "Aselsan".
Новый бронетранспортер, включающий в себя передовые технологические решения, явился итогом выполнения опытно-конструкторских работ ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" совместно с южноафриканской компанией Paramount Group.
Броневик многофункционален, мобилен и отвечает высоким требованиям баллистической и противоминной защиты, отмечает ресурс ke.kz.
"Барыс" 8х8 впервые был продемонстрирован в ходе IV Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX, прошедшей в июне 2016 года в Астане.
|
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.06.2016 Бронированная машина Mbombe 8
20.04.2016 Искатели компетенций
15.06.2015 Казахстан рассматривает возможность организации сборки бронемашин турецкой разработки
24.09.2014 Не нефтью единой
25.08.2014 ADEX 2014: более 30 стран продемонстрируют оружие и технику на оборонной выставке в Баку
01.03.2011 Явер Джамалов: «Наша цель – создание военной промышленности, не имеющей аналога в регионе» - ИНТЕРВЬЮ
27.02.2018 Минобороны Латвии приступает ко второму этапу закупки ББМ с колесной формулой 4x4
26.02.2018 Первый большой сторожевой катер проекта Ares 150 Hercules для Катара