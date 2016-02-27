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БТР "Барыс" с колесной формулой 8х8 испытывают в экстремальных условиях

28.02.2018 ЦАМТО 71 0
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БТР «Барыс»
Бронетранспортер «Барыс».
Источник: Илья Крамник / «Лента.ру»

ЦАМТО, 27 февраля. В Казахстане начались демонстрационные испытания бронетранспортера (БТР) "Барыс" с колесной формулой 8х8, произведенного на предприятии "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", сообщает ресурс ke.kz.

Эксперты Министерства обороны Республики Казахстан в данный момент проводят испытания в экстремальных зимних природно-климатических условиях. Программой испытаний предусматривается стрельба из штатного вооружения, как в дневное, так и в ночное время.

На бронетранспортер установлена стабилизированная необитаемая башня с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, созданная казахстанским заводом по выпуску оборонной электронно-оптической продукции "КАЕ" совместно с турецкой компанией "Aselsan".

Новый бронетранспортер, включающий в себя передовые технологические решения, явился итогом выполнения опытно-конструкторских работ ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" совместно с южноафриканской компанией Paramount Group.

Броневик многофункционален, мобилен и отвечает высоким требованиям баллистической и противоминной защиты, отмечает ресурс ke.kz.

"Барыс" 8х8 впервые был продемонстрирован в ходе IV Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX, прошедшей в июне 2016 года в Астане.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Продукция
2А42
Компании
Aselsan
Paramount Group

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