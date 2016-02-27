Минобороны предложит частным перевозчикам "стелс-контракты"



Военный транспорт ВМФ России "Двиница-50" (бывшее турецкое сухогрузное судно Alican Deval) проходит пролив Босфор по пути из Новороссийска в Сирию.

Источник: twitter.com Военный транспорт ВМФ России "Двиница-50" (бывшее турецкое сухогрузное судно Alican Deval) проходит пролив Босфор по пути из Новороссийска в Сирию.Источник: twitter.com

Транспортные компании перевезут военные грузы оперативно и в условиях секретности

В случае войны или зарубежных армейских операций транспортные компании будут перевозить российские военные грузы по "стелс-контрактам". Для этого Минобороны разработало новый регламент работы с частными перевозчиками. Контракты с ними будут оформляться в ускоренном режиме по упрощенной процедуре, такие документы полностью засекретят. По мнению экспертов, это позволит организовать доставку материалов военного назначения в сжатые сроки и без лишних бюрократических проволочек.

В Министерстве обороны рассказали "Известиям", что ведомство намерено ускорить и засекретить аутсорсинговые перевозки военных грузов. Уже разработан пакет документов, регламентирующих новые процедуры. Ожидается, что соответствующее постановление правительства будет принято в ближайшее время.

Новый регламент покупки транспортных услуг должен обеспечить необходимую оперативность военных перевозок в особых обстоятельствах. Время заключения госконтрактов в таких случаях будет значительно сокращено — не придется ждать предусмотренные законом 10 дней.

Данная схема будет задействована в случае угроз для военной безопасности России. Используют ее и для снабжения российских войск, участвующих в миротворческих операциях за пределами страны. Право закупки транспортных услуг по упрощенной процедуре получат министр обороны и директор Федеральной службы войск национальной гвардии.

Особое внимание в новом регламенте уделяется вопросам секретности. Перевозчик должен иметь лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих гостайну. Все предприятия, учреждения и организации, ознакомленные с планами военных, будут обязаны не разглашать эту информацию.

В Минобороны уверяют, что новый порядок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Цена "стелс-договоров" не должна превышать стоимость аналогичных контрактов, заключенных по стандартной процедуре.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "Известиям", что новый регламент позволит значительно ускорить военные перевозки. Сегодня государственный заказчик, объявляя закупку услуги, должен пройти через длительную конкурсную процедуру.

— Российская армия давно пользуется услугами гражданских перевозчиков. При проведении крупных учений для переброски и перегруппировки войск привлекается большое количество транспорта по договорам аутсорсинга,— сообщил Виктор Мураховский. — Также Минобороны на платной основе пользуется услугами гражданской авиации — в частности, для транспортировки грузов и личного состава на Сахалин.

По мнению эксперта, обеспечение секретности крайне важно для скрытной переброски войск и предметов снабжения.

— Перемещение армейских грузов постоянно анализируется иностранными спецслужбами, — сказал Виктор Мураховский. — Военные об этом знают, поэтому систематически принимают меры для защиты этой информации. Даже в мирное время соответствующая документация находится в закрытом доступе. В случае авиаперевозок транспортные самолеты отключают транспондеры, чтобы невозможно было отследить маршрут. В угрожаемый период значение режима секретности еще больше возрастает.

С проблемой доставки большого объема грузов российские военные столкнулись в ходе операции в Сирии. Для таких целей использовали десантные корабли. Эта миссия получила неофициальное наименование "Сирийский экспресс". Понадобилось задействовать и дополнительные транспортные средства. С 2015 года ВМФ начал использовать для доставки грузов гражданские суда по договору аутсорсинга. Позже для военных были приобретены сухогрузы, которые включили в состав вспомогательного флота.

Александр Круглов, Николай Сурков, Богдан Степовой