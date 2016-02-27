По "Солнцепеку" — в каждую армию



Тяжелая огневая система ТОС-1А "Солнцепек" во время демонстрационных стрельб на армейской выставке в Нижнем Тагиле, 2015 год.

Источник: Алексей Мальгавко/РИА "Новости" Тяжелая огневая система ТОС-1А "Солнцепек" во время демонстрационных стрельб на армейской выставке в Нижнем Тагиле, 2015 год.Источник: Алексей Мальгавко/РИА "Новости"

В войска поступят десятки тяжелых огнеметных систем

В общевойсковых армиях появятся подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Один их залп способен уничтожить технику, личный состав и укрепления противника на площади четыре квадратных километра. Эксперты считают, что успешный опыт применения в Сирии сделал эти системы популярными в войсках. Ранее считалось, что для борьбы с терроризмом достаточно одной батареи таких машин на все ВС РФ.

В Министерстве обороны "Известиям" рассказали, что в каждом военном округе появится батальон с девятью ТОС-1А "Солнцепек", в армиях — по роте с тремя боевыми машинами. Всего в войска поступит более 70 огнеметных систем. Батальоны появятся в составе бригад радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а роты усилят химполки. В вооруженных силах сейчас числится пять бригад и 10 полков РХБЗ.

Первый ротный комплект "Солнцепеков" в начале 2018 года поступил в 10-й отдельный полк РХБЗ 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Он дислоцируется в Алтайском крае.

Тяжелые огнеметы будут использоваться как машины огневой поддержки штурмовых подразделений. Подразделения ТОС вместо "артиллерийских" получили "танковые" названия: батареи и дивизионы теперь называются ротами и батальонами. Двигаясь в боевых порядках войск, "Солнцепеки" смогут точными залпами уничтожать укрепления и бронетехнику противника.

Боевая машина "Солнцепек" — шасси танка Т-90, на котором смонтирован пакет из 24 трубчатых направляющих для реактивных снарядов. Экипаж — три человека. Огнеметный комплекс состоит из боевой и двух транспортно-заряжающих машин.

Система управления огнем ТОС-1А — это современный вычислительный комплекс, лазерный дальномер, оптические приборы наблюдения, в том числе работающие в инфракрасном диапазоне.

Главный калибр "Солнцепеков" — ракеты с термобарической боевой частью. Около поверхности цели взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. После объемно-детонирующего взрыва огненный смерч распространяется по местности, проникает в укрытия. Основные поражающие факторы — высокая температура, а также ударная волна. После детонации давление резко поднимается, а потом быстро падает.

Неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении калибра 2220 мм обеспечивают дальность стрельбы в 6 км, модернизированные — до 10 км. Залп полным пакетом накрывает территорию в 4 кв. км.

Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал "Известиям", что ТОС-1А "Солнцепек" продемонстрировали высокую эффективность в ходе операции в Сирии. Ранее в армии РФ не было единого мнения о тактике применения тяжелых огнеметов. Считалось, что большого количества ТОС не потребуется — максимум 1–2 системы для борьбы с террористами. Но по итогам боевой работы "Солнцепеков" принято решение укрепить войска этими системами.

— Это эффективное штурмовое оружие для разрушения в том числе укрепрайонов в горах или в жилой застройке. От него не укроешься в окопе или блиндаже, — рассказывает военный эксперт. — Мощность взрыва термобарической смеси такова, что выжить, попав в зону поражения, невозможно. Применение "Солнцепеков" позволит спасти жизнь российских солдат при штурме оборудованных опорных пунктов врага.

"Солнцепек" разработан на базе ТОС-1 "Буратино", которые прошли боевое крещение еще в Афганистане. С помощью тяжелых огнеметов советская армия термобарическими снарядами уничтожала моджахедов, укрывшихся в пещерах и бункерах. Известно, что подразделение ТОС-1А переброшено в Сирию — оно используется в том числе для охраны авиабазы Хмеймим. Тяжелые огнеметы применялись и в других районах арабской республики. В частности, в районе Пальмиры с их помощью уничтожались позиции боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) за пределами жилой застройки.







Александр Круглов, Богдан Степовой, Алексей Рамм