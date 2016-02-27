Российская винтовка ОСВ-96 стала любимым оружием сирийского спецназа
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Винтовка ОСВ-96.
Источник: rg.ru
Самая мощная снайперская винтовка сирийской войны снова засветилась в Сети. Речь идет о российской 12,7- мм ОСВ-96.
Российская снайперская винтовка ОСВ-96 стала любимым оружием сирийского спецназаhttps://t.co/0lJIur6CEr#weapons #оружие #Сирия #Syria #винтовки #rifles pic.twitter.com/9zm1F1Qs5u— Komandante (@KomandanteS17) 27 февраля 2018 г.
Это оружие используется специальными подразделениями вооруженных сил САР с самого начала кровопролитного конфликта и хорошо зарекомендовало себя. Бойцы ценят разработку тульских оружейников за высокую точность и исключительную надежность.
Впервые информация об этом оружии была обнародована еще в середине 90-х гг. Первоначально она обозначалась как В-94. Затем ее доработали и под названием ОСВ-96 "Взломщик" приняли на вооружение Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Сирийские вооруженные силы закупили это высокоточное оружие еще до начала гражданской войны. Однако первая информация о наличии ОСВ-96 в этой "горячей точке" появилась только в июле 2012 года, во время боев в городе Хаффа.
Кстати, именно во время уличных боев эта винтовка продемонстрировала свои исключительные качества. Мощная 12,7-мм пуля на дистанции в 1 км без труда пробивала стены домов, за которыми пытались укрыться вражеские снайперы. Другие открыто расположенные цели уничтожались на расстоянии в 1,8 км.
Для действий в темное время суток имеется ночной прицел. Скорострельность -10 выстрелов в минуту. Емкость магазина - 5 патронов. Вес без оптики - 11,7 кг.
Алексей Брусилов
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27.02.2018
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