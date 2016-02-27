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Российский С-400 выиграл битву за Ирак у американского Patriot

28.02.2018 Российская газета 88 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" нужны Ираку для защиты мечетей и святых мест от воздушных атак террористов. Об этом в интервью изданию Al Ghad Press заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.

"Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре" - цитирует ТАСС Хакима аз-Замили.

Кроме того, глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента отметил, что США не стремятся вооружать иракскую армию и предоставлять современные зенитные системы для полноценной защиты воздушного пространства.

"Поэтому Ирак вынужден обладать такими комплексами. И это наше право получить их," - указал он.

Напомним, что 20 февраля арабские СМИ распространили информацию, что иракская делегация направляется в Москву для обсуждения вопросов покупки систем С-400 "Триумф". В качестве одного из доводов приобретения данного вида оружия говорилось, что Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту территории и баз ВВС от ударов с воздуха.

Намерение иракских военных получить С-400 вызвало большую обеспокоенность в США. Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт предупредила Багдад и другие страны о возможных последствиях в связи с принятым законом "О противодействии противникам Америки через санкции". Однако Ирак продолжает вести переговоры с Россией и отказывается от покупки американской системы Patriot.

Справка "РГ"

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров - баллистические, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, - объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет.


Николай Грищенко
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК

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