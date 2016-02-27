Украинские Ми-24П собираются защитить от ПЗРК "Игла"
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vestnik-rm.ru
19 излучателей для вертолетных станций оптико-электронного подавления ракет "АДРОС" КТ-01АВ будут поставлены в 16-ую отдельную бригаду армейской авиации (аэродром Броды, Львовская обл.).
Информация об этой сделке размещена в блоге Дианы Михайловой.
Как заявляли изготовители данного изделия, "АДРОС" предназначался для "обеспечения высокоэффективной активной защиты вертолетов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения различных типов".
В числе ракет, против которых должна была успешно работать данная станция, указывались советские "Игла" и "Игла-1", а также американские "Стингеры" и их аналоги.
События лета 2014 года на Донбассе продемонстрировали, что среди сбитых ополченцами вертолетов были, в том числе, и винтокрылые машины оборудованные "АДРОСом". Однако эти станции оптико-электронного подавления не смогли нейтрализовать ракеты ПЗРК ополченцев.
Возможно, в поставляемых изделиях были проведены некоторые модернизированные мероприятия. Иначе данная сделка является очередной попыткой распила украинского бюджета и обязательно обернется новыми потерями у "соколов Порошенко".
Дмитрий Лемешко
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27.02.2018
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