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Украинские Ми-24П собираются защитить от ПЗРК "Игла"

28.02.2018 Вестник Мордовии 82 0
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vestnik-rm.ru

19 излучателей для вертолетных станций оптико-электронного подавления ракет "АДРОС" КТ-01АВ будут поставлены в 16-ую отдельную бригаду армейской авиации (аэродром Броды, Львовская обл.).

Информация об этой сделке размещена в блоге Дианы Михайловой.

Как заявляли изготовители данного изделия, "АДРОС" предназначался для "обеспечения высокоэффективной активной защиты вертолетов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения различных типов".

В числе ракет, против которых должна была успешно работать данная станция, указывались советские "Игла" и "Игла-1", а также американские "Стингеры" и их аналоги.

События лета 2014 года на Донбассе продемонстрировали, что среди сбитых ополченцами вертолетов были, в том числе, и винтокрылые машины оборудованные "АДРОСом". Однако эти станции оптико-электронного подавления не смогли нейтрализовать ракеты ПЗРК ополченцев.

Возможно, в поставляемых изделиях были проведены некоторые модернизированные мероприятия. Иначе данная сделка является очередной попыткой распила украинского бюджета и обязательно обернется новыми потерями у "соколов Порошенко".


Дмитрий Лемешко
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Игла ЗРК
Ми-24

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