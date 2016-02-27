Почему цены для "друзей" на С-400 в разы ниже, чем для остальных?



Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Всем известно, что Индия всегда совершала из ряда вон выходящие поступки, например, ранее она заявила, что их баллистическая ракета Агни-5 легко может нанести удар по половине Азии, затем пакистанцы сказали, что огневая мощь Агни-5 такая же, как у ракеты Дунфэн-41 и Дунфэн-4, которые исправно служат уже полвека. Это значит, что военная мощь Индии действительно представляет собой ужасное зрелище.

Это не Индия снова сделала нечто необычное. Индия, чтобы компенсировать недостаток самообороны, планировала закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400, а неожиданным было то, что Россия заломила цену и сыграла злую шутку над Индией, сказав, что за пять С-400 необходимо заплатить 5,5 миллиарда долларов. Следует отметить, что когда Китай покупал у России шесть ЗРК С-400, то он заплатил всего три миллиарда долларов!

Цена для Индии за один ЗРК в два раза выше, чем цена для Китая. Как же это заставит Индию продолжать переговоры? Остается только держаться, стиснув зубы. Однако Индия, не желая проигрывать, спросила, почему Китаю для покупки нужно всего лишь пять миллиардов долларов, а Индии - десять миллиардов долларов? Разве это не грабеж в чистом виде? Что касается разницы в цене, на самом деле, у России есть на то причины!

По мнению России, система противовоздушной обороны Китая тесно связана с её системой ПВО. Причина именно в том, что Китай хорошо знаком с российской системой и легко выполняет любые операции. Что касается Индии, то у этой страны, помимо странного поведения, было много неприятных накладок и происшествий, и если эта система сломается в руках Индии, то это может запятнать репутацию российского бренда.

В таком случае репутация России будет ущемлена, в конце концов, эта эпоха - эпоха наблюдений за общей картиной. С-400 - это передовой зенитный ракетный комплекс, она снаряжена радиолокационной станцией сопровождения ракеты, может охватить зону покрытия без мертвого пространства, может одолеть различные боевые самолеты, боевые вертолеты и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Это лучшая зенитная ракета России на сегодня!

Однако многие читатели знают, что на самом деле Китай давно был экипирован российскими С-300 и уже овладел определенным мастерством. Разве техника использования S-400 не является обычным делом для Китая? Конечно, Индия все ещё может закупить эти ракеты, в конце концов, Индия вечно испытывает дефицит технологий в сфере противовоздушной обороны! А вы как считаете?

Цзиньжи тоутяо, Китай