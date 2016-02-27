"Вертолеты России" откроют на базе У-УАЗ новейшее окрасочное производство



Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

В ходе посещения Генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) принято решение о вводе в эксплуатацию в 2019 году нового окрасочного корпуса, который будет оснащен комплексным оборудованием для выполнения полного цикла работ по окраске более 15 типов самолетов и вертолетов.

Строительство будет вестись в рамках реализации проекта "Модернизация и развитие окрасочного производства", новый корпус расположится рядом с летно-испытательной станцией.

Уникальное оборудование комплекса позволит окрашивать вертолеты типа Ми-8/17 в два независимых потока, при этом одновременно в работе на разных этапах цикла могут находиться до 6 вертолетов. Окрасочно-сушильная камера будет оснащена автоматизированными системами поддержания и контроля технологических параметров: воздухообмена, температуры, влажности воздуха.

"Мы уже положили начало масштабному проекту, реализация которого позволит значительно повысить качество окраски, улучшить условия труда и сократить цикл не менее чем на 15%. В соответствии с планом, завершение строительства и ввод нового производства в эксплуатацию состоятся в 2019 году", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Новый окрасочный корпус позволит нам внедрить перспективные системы покрытия и схемы окраски, что сделает наши вертолеты еще более привлекательными для потенциальных заказчиков", – заявил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Новый корпус рассчитан для удовлетворения производственных потребностей У-УАЗ под выпускаемую продукцию, однако техническими решениями предусмотрена возможность окраски перспективной техники собственного производства, а также вновь изготавливаемых и эксплуатируемых воздушных судов от сторонних производителей и эксплуатантов. В частности, оборудование позволяет производить окраску самолетов длиной до 25 м, размахом крыла до 22 м, высотой до 6,5 м.