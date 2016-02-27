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"Вертолеты России" откроют на базе У-УАЗ новейшее окрасочное производство

28.02.2018 АО «Вертолеты России» 177 0
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

В ходе посещения Генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) принято решение о вводе в эксплуатацию в 2019 году нового окрасочного корпуса, который будет оснащен комплексным оборудованием для выполнения полного цикла работ по окраске более 15 типов самолетов и вертолетов.


Строительство будет вестись в рамках реализации проекта "Модернизация и развитие окрасочного производства", новый корпус расположится рядом с летно-испытательной станцией.


Уникальное оборудование комплекса позволит окрашивать вертолеты типа Ми-8/17 в два независимых потока, при этом одновременно в работе на разных этапах цикла могут находиться до 6 вертолетов. Окрасочно-сушильная камера будет оснащена автоматизированными системами поддержания и контроля технологических параметров: воздухообмена, температуры, влажности воздуха.


"Мы уже положили начало масштабному проекту, реализация которого позволит значительно повысить качество окраски, улучшить условия труда и сократить цикл не менее чем на 15%. В соответствии с планом, завершение строительства и ввод нового производства в эксплуатацию состоятся в 2019 году", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


"Новый окрасочный корпус позволит нам внедрить перспективные системы покрытия и схемы окраски, что сделает наши вертолеты еще более привлекательными для потенциальных заказчиков", – заявил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.


Новый корпус рассчитан для удовлетворения производственных потребностей У-УАЗ под выпускаемую продукцию, однако техническими решениями предусмотрена возможность окраски перспективной техники собственного производства, а также вновь изготавливаемых и эксплуатируемых воздушных судов от сторонних производителей и эксплуатантов. В частности, оборудование позволяет производить окраску самолетов длиной до 25 м, размахом крыла до 22 м, высотой до 6,5 м.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ

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