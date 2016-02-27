Вооруженные силы Индонезии получат четыре китайских БЛА "Винг Лунг-1"



Китайский БЛА Wing Loong II.

Источник: militaryparitet.com Китайский БЛА Wing Loong II.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 27 февраля. Вооруженные силы Индонезии получат четыре разведывательно-ударных БЛА "Винг Лунг-1" (Wing Loong I) класса MALE производства Китайской авиационно-промышленной корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Как стало известно Jane's Defence Weekly, контракт на поставку БЛА был подписан в 2017 году. По данным источников издания, беспилотники будут эксплуатироваться 51-й авиационной эскадрильей ВВС Индонезии, размещенной в районе населенного пункта Понтианак (провинция Западный Калимантан).

В настоящее время 51-я эскадрилья эксплуатирует израильские тактические БЛА "Аэростар", оборудованные стабилизированными ЭО/ИК станциями оптоэлектронной разведки. После поставки "Винг Лунг-1" это подразделение будет применять оба типа БЛА.

"Винг Лунг-1" разработан Институтом авиационных исследований и разработок г.Чэнду (CADI – Chengdu Aircraft Design and Research Institute), являющимся подразделением AVIC. Согласно информации AVIC, максимальная взлетная масса "Винг Лунг 1" составляет 1150 кг, длина – 8,7 м, размах крыла – 14 м, высота – 2,8 м. Максимальная полезная нагрузка массой 200 кг равномерно распределяется во внутренних отсеках и на внешней подвеске.

Аппарат оснащен поршневым двигателем, который позволяет развивать максимальную скорость 280 км/ч, практический потолок – 7500 м (24600 футов), продолжительность полета – 20 ч, максимальная дальность полета – около 108 морских миль (200 км). В качестве полезной нагрузки БЛА может нести РЛС для поисково-спасательных операций DH-3010 и ЭО/ИК станцию разведки Luoyang LE380 корпорации AVIC.

В состав комплекта вооружения БЛА могут входить 50-кг свободнопадающие бомбы CS/BBE2, противотанковые ракеты HJ-10, 16-кг ракеты TL-2 класса "воздух-земля". На текущий момент нет данных о том, предусмотрена ли контрактом с Индонезией поставка вооружений.

В рамках подготовки к приему БЛА недавно в расположении 51-й эскадрильи завершилось строительство ангаров, рулежных дорожек и других объектов инфраструктуры вблизи взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Супадио.

Ожидается, что все четыре комплекта БЛА, а также связанное наземное оборудование будут переданы заказчику к 2019 году.

Поскольку Индонезия является страной с преимущественно мусульманским населением, закупка БЛА израильского производства могла вызвать дискуссии. По этой причине индонезийское правительство официально не раскрывало и не подтверждало присутствие израильских БЛА "Аэростар" в составе ВВС. В настоящее время они не несут обозначение ВВС Индонезии. Начиная с 2015 года, эти БЛА принимали ограниченное участие в военных парадах, включая парад 2015 года, посвященный очередной годовщине образования ВВС. В августе 2016 года командир 51-й авиационной эскадрильи подполковник Арье Суланджана (Arie Sulanjana) сообщил индонезийским СМИ, что на вооружении подразделения в настоящее время состоят 4,5-метровые БЛА, позволяющие нести максимальную полезную нагрузку в 50 кг. Приведенные параметры соответствуют ТТХ "Аэростар", которые, по данным Jane's, в основном применяются в Индонезии для наблюдения за морской акваторией.

Индонезия уже продолжительное время рассматривала различные варианты приобретения ударные БЛА класса MALE, однако поставка вооруженных БЛА западного производства была невозможна из-за экспортных ограничений.

В последние годы индонезийская государственная компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) разработала тактический БЛА "Вулунг", который, предположительно, был принят на вооружение ВВС Индонезии. Также сообщалось о программе разработки средневысотного БЛА большой продолжительности полета консорциумом, в состав которого вошли компании PTDI и PT Len Industri, Министерство обороны, Агентство по оценке и применению технологии, Технологический институт Бандунга. Летные испытания этой платформы запланированы на 2018 год.

В январе 2018 года появилась информация о том, что индонезийская PTDI и турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI) близки к подписанию соглашения о сотрудничестве в области разработки вооруженного средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE) для ВВС Индонезии. Программа разработки будет базироваться на проекте БЛА "Анка".

Ранее, в июле 2017 года, в интервью Antara руководитель Агентства оборонных предприятий Министерства обороны Лаксда Леонарди (Laksda Leonardi) заявил, что ВВС испытывают острую потребность в беспилотных летательных аппаратах, способных обнаруживать, идентифицировать и атаковать цели. Китай предложил удовлетворить данную потребность за счет поставки БЛА "Винг Лунг-1", на что, как теперь выясняется, было получено согласие индонезийской стороны.