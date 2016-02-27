

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".

Источник: rg.ru Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 27 февраля. США призвали Турцию отказаться от покупки ЗРС С-400 у России, иначе против Анкары могут ввести санкции. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Издание отмечает, что "неназванный американский чиновник выразил беспокойство из-за покупки Турцией российских ЗРС, поскольку они могут негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО", и допустил, что в свете недавно принятого конгрессом закона США могут ввести санкции в отношении Анкары.

"Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне", – заявил чиновник.

Как напоминает "РИА Новости", ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым язык угроз из-за закупок С-400, добавив, что Анкара изначально планировала приобрести средства ПВО у союзников по НАТО, но у них "вечно какие-то проблемы". В связи с этим Турция начала переговоры с другими странами и в декабре 2017 года подписала с Россией соглашение по поставке двух батарей ЗРС С-400.