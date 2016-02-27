Артиллеристы в Сибири получили новые контрбатарейные радиолокационные комплексы
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Машина РЛС разведки позиций ракет и артиллерии 1Л261 радиолокационного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М" производства ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» (Тула) Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Алабино, 08.06.2015.
Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com
ЦАМТО, 27 февраля. Новые контрбатарейные радиолокационные комплексы "Зоопарк-1М" поступили по гособоронзаказу в артиллерийское соединение 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области.
Комплексы предназначены для разведки огневых позиций ракетно-артиллерийских средств противника, определения траектории полета снарядов, класса стреляющих систем, вычисления координат огневых позиций противника. Также "Зоопарк-1М" позволяет вести контроль поражения цели собственными средствами.
Применение контрбатарейной РЛС повысит боевые возможности артиллерийских подразделений и увеличит эффективность нанесения контрбатарейных ударов при выполнении учебных задач.
Радиолокационный комплекс "Зоопарк-1М" размещается на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ, что позволяет ему перемещаться по дорогам любого типа. Он позволяет одновременно сопровождать до 12 целей, анализировать их параметры и формировать данные для огневого поражения, вести определение огневых позиций тактических ракет на расстоянии до 40 км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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27.02.2018
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