Япония успешно запустила ракету с новейшим разведывательным спутником
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Запуск тяжелой ракеты-носителя H2A.
Источник: © EPA/JAXA
Предполагается, что аппарат будет заниматься сбором данных, связанных с деятельностью КНДР
ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник успешно запустило тяжелую ракету-носитель H2A с новейшим правительственным разведывательным спутником Optical 6. Трансляцию запуска в прямом эфире вела JAXA.
По данным компании-разработчика спутника Mitsubishi Electric Corporation, через 20 минут после запуска он был благополучно выведен на орбиту.
Ракета стартовала с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима). Никаких нештатных ситуаций в ходе ее пуска специалисты не зафиксировали. Изначально ракету со спутником должны были запустить еще 24 февраля, однако пуск дважды откладывался из-за плохих погодных условий.
По сведениям разработчика, Optical 6 представляет собой третье поколение японских разведывательных спутников. Управлять им, как и получать данные, будет минобороны Японии. Однако какая-либо более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью: в частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с деятельностью КНДР. В то же время планируется использовать его и в ходе ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.
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27.02.2018
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