Партия самоходных установок "Мста-С" поступила артиллеристам под Волгоградом



Самоходная артиллерийская установка Мста-С. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага Самоходная артиллерийская установка Мста-С. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага

У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем и увеличена прицельная скорострельность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Партия самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" новой модификации поступила на вооружение в соединение, дислоцированное под Волгоградом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Артиллеристы уже приступили к техническому обслуживанию прибывших под Волгоград самоходных гаубиц, изучению особенностей ведения огня",- сказал Астафьев, отказавшись уточнить количество поступивших САУ.

Он отметил, что у модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также есть возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности.

Гаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".