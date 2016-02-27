Кадыров: военные ведомства ряда стран интересуются боевыми машинами спецназа "Чаборз"
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Рамзан Кадыров тестирует багги «Чаборз М-3».
Источник: РИА Новости/Саид Царнаев
Автомобиль разработан с применением российских комплектующих
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Военные ведомства ряда стран проявили интерес к чеченским машинам спецназа "Чаборз" и "Чаборз-6". Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи в понедельник с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который перед отъездом из республики ознакомился с образцами новой техники.
"Перед отъездом в аэропорт премьер-министр РФ ознакомился с образцами боевых машин спецназа "Чаборз" и "Чаборз-6". , - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте". - К машинам проявляют интерес военные ведомства целого ряда стран".
Презентация новой боевой машины спецназа "Чаборз-6" прошла в Грозном 24 февраля. Автомобиль разработан с применением только российских комплектующих. В зависимости от поставленных задач машину можно переоборудовать в различные варианты - грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный.
"Чаборз", представленный в 2017 году, предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. Автомобиль является универсальным и адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Машина на 95% состоит из российских комплектующих.
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27.02.2018
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