Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки на Урале



Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.

Источник: ru.sputniknews-uz.com Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.Источник: ru.sputniknews-uz.com

Гости оценят новейшие российские методики проведения занятий по огневой и тактической подготовке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Делегация вооруженных сил Республики Узбекистан прибыла в Екатеринбург для знакомства с опытом боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО). Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Военная делегация во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым прибыла на Урал для знакомства с опытом организации боевой подготовки и повседневной деятельности Центрального военного округа. В Екатеринбурге гости посетили штаб ЦВО, а также встретились с командованием 14 армии ВВС и ПВО", - отметил Рощупкин.

Он добавил, что в ближайшие дни гости продолжат работу в 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области. "Там они оценят новейшие российские методики проведения занятий по огневой и тактической подготовке, а также будут наблюдать за практическими действиями в рамках двусторонних учений на Чебаркульском полигоне", - пояснил полковник.

Ранее сообщалось, что командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин посетил Ташкент, где обсудил обстановку в Центральноазиатском регионе и различные сценарии ее развития с учетом военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.