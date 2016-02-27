Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки на Урале
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Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com
Гости оценят новейшие российские методики проведения занятий по огневой и тактической подготовке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Делегация вооруженных сил Республики Узбекистан прибыла в Екатеринбург для знакомства с опытом боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО). Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Военная делегация во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым прибыла на Урал для знакомства с опытом организации боевой подготовки и повседневной деятельности Центрального военного округа. В Екатеринбурге гости посетили штаб ЦВО, а также встретились с командованием 14 армии ВВС и ПВО", - отметил Рощупкин.
Он добавил, что в ближайшие дни гости продолжат работу в 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области. "Там они оценят новейшие российские методики проведения занятий по огневой и тактической подготовке, а также будут наблюдать за практическими действиями в рамках двусторонних учений на Чебаркульском полигоне", - пояснил полковник.
Ранее сообщалось, что командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин посетил Ташкент, где обсудил обстановку в Центральноазиатском регионе и различные сценарии ее развития с учетом военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.
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27.02.2018
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